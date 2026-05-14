Estudiantes de la jesuita Regis University viven una experiencia académica y cultural en Universidad Loyola en Córdoba

Estudiantes de la Regis University. - UNIVERSIDAD LOYOLA

CÓRDOBA 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Loyola, a través de su Oficina Internacional y Loyola Idiomas, acogerá en su campus de Córdoba a un grupo de 15 estudiantes de Regis University, universidad jesuita de Estados Unidos con sede en Denver, Colorado, que participarán durante dos semanas en un programa de inmersión lingüística y cultural diseñado para favorecer el aprendizaje del español, el intercambio académico y el conocimiento de la cultura andaluza.

Según ha indicado la Universidad Loyola en una nota, durante su estancia, los estudiantes vivirán con familias españolas, lo que les permitirá acercarse a la vida cotidiana, mejorar sus competencias lingüísticas y profundizar en el conocimiento de la cultura local a través de una experiencia directa de convivencia. Asimismo, participarán en actividades académicas en el aula y en diferentes espacios de intercambio cultural con estudiantes de la Universidad Loyola.

La Universidad Loyola, a través de la Oficina Internacional y Loyola Idiomas, cuenta con una trayectoria de más de 13 años en la organización de este tipo de programas de inmersión lingüística y cultural, en los que han participado alrededor de 240 estudiantes procedentes de universidades jesuitas norteamericanas desde 2013.

Como ha explicado la coordinadora de Movilidad Incoming del campus de Córdoba, Alejandra de Miguel, "estos programas reflejan la vocación internacional de la Universidad Loyola y su compromiso con una formación intercultural, cercana y de calidad". En este sentido, ha subrayado que "la experiencia no se limita al aula, sino que permite al alumnado conocer la lengua y la cultura desde la convivencia, el encuentro y la vida cotidiana".

Esta es la primera edición del programa con Regis University, institución que ha elegido Córdoba y la Universidad Loyola por la calidad y experiencia de la universidad en la organización de programas internacionales, así como por la posibilidad de ofrecer a su alumnado una experiencia académica y cultural en una ciudad segura, accesible y con un patrimonio histórico y cultural singular.

El profesor acompañante y coordinador del grupo de Regis University, Álvaro González, ha explicado que la elección de Córdoba responde tanto a motivos personales como académicos. Tal y como ha explicado, él es de Córdoba y sabe "todo lo que esta ciudad tiene para ofrecer, especialmente durante el mes de mayo". Además, vienen de una universidad jesuita, "por lo que existe una conexión natural con Loyola", ha señalado.

González ha añadido que el objetivo del programa es que los estudiantes "experimenten no solo la lengua, sino también la cultura", y ha subrayado la importancia de la convivencia con familias cordobesas como parte esencial de la experiencia. "Era muy importante que pudieran vivir con familias, conocer la cultura desde dentro y disfrutar del mayo cordobés", ha indicado.

EXPERIENCIA DE INMERSIÓN EN LA CULTURA ANDALUZA

Además de las actividades previstas en el campus de Córdoba, el grupo realizará visitas culturales a algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, así como a Sevilla y Granada, con el fin de conocer de primera mano el patrimonio histórico, artístico y cultural de Andalucía.

Uno de los aspectos más destacados del programa es la convivencia con familias cordobesas, que convierte la internacionalización en una experiencia bidireccional. No solo el alumnado estadounidense se acerca a Córdoba y a su cultura, sino que las familias anfitrionas participan también en un proceso de intercambio humano y cultural que favorece la creación de vínculos personales duraderos.

Para Yolitzi, estudiante de tercer año de Regis University, esta experiencia supone "una oportunidad para conocer otras culturas y ver cómo la vida es diferente fuera" de su entorno". Por su parte, Josie, también estudiante de Regis University, ha destacado el papel de las personas que ha conocido durante su estancia, afirmando que "la gente aquí es muy amable y les encanta compartir su cultura", que se "la ha mostrado a través de sus comidas favoritas, sus lugares favoritos y su forma de vivir".

INTERNACIONALIZACIÓN Y RED JESUITA GLOBAL

La llegada de Regis University a Córdoba se enmarca en la apuesta de la Universidad Loyola por fortalecer sus vínculos con universidades jesuitas de todo el mundo y promover experiencias formativas que contribuyan al desarrollo académico, personal e intercultural del alumnado.

La colaboración con Regis University, una universidad jesuita estadounidense de fuerte inspiración social permite impulsar el intercambio académico, cultural y humano entre ambas instituciones, que comparten valores comunes como la formación integral, el compromiso social y la vocación internacional.

Asimismo, esta iniciativa consolida la apuesta de la Universidad Loyola por atraer talento internacional a Andalucía y por ofrecer a sus estudiantes y a toda la comunidad universitaria un entorno cada vez más global, diverso y multicultural.