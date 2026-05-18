Los estudiantes de la Universidad de Granada fijan el paro académico para el 21 y 22 de mayo

Reunión de la Delegación General de Estudiantes de la UGR a principios de mayo. - DELEGACIÓN GENERAL DE ESTUDIANTES

GRANADA 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de la Universidad de Granada están llamados a secundar el próximo 21 y 22 de mayo el que será el primer paro académico general convocado en la institución docente desde que se aprobara la normativa que lo regula.

La Delegación General de Estudiantes promovió esta movilización a principios de mayo en protesta por el "deterioro" del sistema universitario en asuntos como el precio de los comedores, el transporte o las infraestructuras dedicadas al estudio.

Una vez que la reunión de negociación celebrada el 15 de mayo finalizó sin acuerdo, ha continuado el procedimiento previsto y este lunes han quedado fijadas las fechas del paro, según han detallado a Europa Press desde el colectivo.

La Delegación General de Estudiantes aclara que habrá actividad docente para cualquier sector del estudiantado que no desee acogerse al paro académico.

Entre los asuntos que han llevado a los estudiantes a movilizarse se encuentra la subida del precio de los comedores universitarios en el momento, advierten, en el que los estudiantes más necesitan esta clase de medidas sociales por el aumento general del coste de vida.

También se quejan de lo ocurrido con el bonubús, pues mantienen que "la transición hacia el modelo de tarjeta única de la Junta de Andalucía, que se impuso casi sin previo aviso, se ha gestionado con una preocupante falta de previsión".

Esto les ha obligado a pagar las tarifas ordinarias debido al "colapso administrativo y los retrasos en la fabricación de las nuevas tarjetas".

Paralelamente, critican la saturación de las líneas de autobuses por la frecuencia insuficiente, impidiendo una conexión "digna" a las instalaciones universitarias.

A ello suman salas de estudio "colapsadas" o con infraestructuras inadecuadas para el estudio, además de la reducción notable de apertura de las mismas para "ahorrar ciertos costes que la UGR calificaba de innecesarios".