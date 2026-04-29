Un estudio del IESA-CSIC muestra cuánto apuestan los ciudadanos y políticos europeos por la participación ciudadana

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CÓRDOBA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA-CSIC), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha analizado las preferencias de los ciudadanos y representantes electos de cinco países europeos sobre los mecanismos participativos como los referéndums y los presupuestos participativos.

Según han informado desde el IESA-CSIC, la investigación se ha desarrollado a través de dos encuestas online a ciudadanos y a políticos electos a nivel local, regional y nacional y el estudio ha sido publicado en la revista científica 'Contemporary Politics'.

"Las respuestas revelan que los ciudadanos desean mayor capacidad de decisión en las políticas públicas, mientras que los políticos, aun cuando quieran ampliar el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones, prefieren mantener un mayor control", destaca la investigadora predoctoral del IESA-CSIC y autora del artículo, Emma Lancha.

Una encuesta se centró en la población general, mientras que otra analizó a los políticos en los diferentes niveles de gobierno. Entre otras, se pidió a los participantes de ambos grupos responder a preguntas como '¿Cómo se estaban tomando las decisiones en ese momento en su país?' y '¿Cómo deberían tomarse las decisiones?', teniendo que responder del cero al diez, donde cero significa "que los ciudadanos tomen todas las decisiones" y diez "que los políticos tomen todas las decisiones" en ambos casos.

Los resultados revelan que "la insatisfacción con la democracia, autoubicarse ideológicamente en la izquierda y confiar en la capacidad de decisión de la ciudadanía implica que tanto ciudadanos como políticos apoyen más la participación ciudadana en la política".

Pero hay factores específicos en cada grupo, pues, según explica la investigadora, "entre la ciudadanía, tener actitudes populistas aumenta el apoyo y haber participado en eventos deliberativos reduce la apuesta por modelos participativos y más por la representación política. Éste es uno de los resultados más sorprendentes y preocupantes del artículo".

Sin embargo, entre los políticos es "clave" el nivel de cargo que ocupan, ya que "los cargos locales apoyan más la democracia participativa que políticos nacionales como los diputados".

Además, a nivel sociodemográfico, los ciudadanos más jóvenes y las mujeres apoyan las medidas de participación directa en la política. "Los ciudadanos y los políticos presentan razones subyacentes similares, aunque también algunas diferencias, que explican sus preferencias democráticas", ha añadido la científica del IESA-CSIC.

DIÁLOGO

Una contribución relevante de este estudio, ha apuntado Lancha, es que entre ciudadanía y clase política puede "surgir un diálogo significativo, ya que existe una potencial base común respecto a las preferencias por una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones".

Francia, Alemania, Irlanda, Italia y Polonia representan los países analizados. Las diferencias entre los cinco países desvelan que los ciudadanos y políticos de Polonia son los que más apoyan modelos de gobierno más participativos, seguido por Francia.

La encuesta se ha desarrollado entre enero y abril de 2023 con unas muestras finales de 18.740 personas entre la ciudadanía y de 998 cargos electos a nivel nacional, regional y local. La tasa media de respuesta entre la población general fue de entre un 42% y un 72%, y de entre un 4,4% y un 9,9% entre los políticos electos, según el país.

Este trabajo científico ha sido financiado por la Unión Europea a través del programa marco de investigación e innovación Horizonte 2020.