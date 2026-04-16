Un estudio de la Loyola analiza cómo se organiza el deporte para personas con discapacidad intelectual en España

Evelia Franco, una de las investigadoras que ha participado en este estudio. - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un estudio reciente revela que la oferta de actividades físico-deportivas dirigidas a personas con discapacidad intelectual en España presenta importantes desigualdades territoriales y una variedad limitada de modalidades deportivas. La investigación, publicada en la revista científica 'European Journal for Sport and Society', analiza por primera vez de forma sistemática cómo se organiza este tipo de actividades en el país y qué oportunidades reales existen para la participación.

El trabajo, titulado 'Sports offering for people with intellectual disabilities: Analysis of the current situation in Spain', ha sido elaborado por Carmen Ocete, Elena Pérez-Calzado y Evelia Franco. El estudio examina la oferta de programas deportivos dirigidos a este colectivo y evalúa su distribución territorial, las modalidades disponibles, el tipo de participación y la presencia de categorías por género, tal como ha informado la Universidad Loyola Andalucía en una nota.

En España había registradas 274.833 personas con discapacidad intelectual reconocida oficialmente a finales de 2018, según datos nacionales de discapacidad. En este contexto, comprender cómo se organiza la práctica deportiva para este colectivo resulta clave para mejorar la inclusión social y la calidad de vida. El equipo investigador analizó la información proporcionada por 98 organizaciones que desarrollan actividades deportivas dirigidas a personas con discapacidad intelectual.

Para ello diseñaron un cuestionario específico que recogía datos sobre las actividades ofertadas, las modalidades deportivas disponibles y las características de participación. Los resultados muestran que la mayoría de las entidades ofrece únicamente una modalidad deportiva. Esta limitación reduce la diversidad de experiencias físicas disponibles para las personas participantes y puede restringir las oportunidades de acceso a diferentes disciplinas deportivas.

En este sentido, Evelia Franco, investigadora Ramón y Cajal en la Universidad Loyola y autora del estudio, señala que "el hecho de que muchas organizaciones ofrezcan una única modalidad limita la posibilidad de que las personas encuentren una práctica que se ajuste a sus intereses o capacidades. Diversificar la oferta es clave para fomentar una participación más amplia y sostenida".

El estudio también identifica una gran desigualdad territorial en la oferta de programas. Algunas regiones cuentan con más actividades y opciones de participación que otras, lo que sugiere que el acceso al deporte depende en gran medida del lugar de residencia. "Los datos muestran que el acceso al deporte para personas con discapacidad intelectual en España no es homogéneo. Existen territorios con una oferta consolidada y otros donde las oportunidades son muy reducidas, lo que genera una desigualdad estructural que debería abordarse desde las políticas públicas", explica Franco.

La investigación revela que muchas organizaciones combinan diferentes formatos de práctica. Los programas suelen integrar tanto actividades competitivas como no competitivas, lo que permite atender distintos niveles de interés y capacidades. Además, la oferta incluye tanto programas específicos --dirigidos exclusivamente a personas con discapacidad intelectual-- como iniciativas inclusivas compartidas con personas sin discapacidad. Esta combinación refleja el avance de modelos deportivos que buscan equilibrar la práctica especializada con la inclusión en entornos deportivos generales.

Uno de los aspectos analizados en el estudio fue la presencia de categorías deportivas según el género. Los resultados indican que ninguna de las entidades participantes carece de categorías femeninas. Sin embargo, predominan las categorías mixtas. El análisis estadístico muestra que el número de categorías ofertadas no presenta diferencias significativas entre mujeres y hombres. Aunque este dato refleja una presencia femenina generalizada, la predominancia de categorías mixtas plantea interrogantes sobre el desarrollo específico del deporte femenino dentro de este ámbito.

El estudio también compara dos tipos de organizaciones que impulsan el deporte para personas con discapacidad intelectual: las entidades federativas y las pertenecientes al movimiento asociativo. Los resultados muestran diferencias significativas entre ambos modelos en todas las variables analizadas, incluyendo el tipo de actividades ofrecidas, las modalidades deportivas y los formatos de participación. Estas diferencias sugieren que cada estructura organizativa desempeña un papel distinto en la promoción del deporte adaptado.

El equipo investigador destaca que la práctica deportiva aporta beneficios físicos, psicológicos y sociales para las personas con discapacidad intelectual. Por ello, ampliar la diversidad de modalidades y reducir las desigualdades territoriales puede mejorar de forma significativa las oportunidades de participación. Los resultados del estudio proporcionan una base científica para diseñar políticas deportivas y acciones institucionales orientadas a fortalecer el acceso al deporte y promover modelos más inclusivos.

La investigación forma parte del proyecto PID2020-114051RA-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación. Evelia Franco cuenta con un contrato Ramón y Cajal financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Social Europeo Plus. Elena Pérez Calzado desarrolla su investigación mediante un contrato predoctoral dentro del programa de I+D+i de la Universidad Politécnica de Madrid.