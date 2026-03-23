Etnosur regresa a 'Jaén en julio' y acercará a Alcalá la Real (Jaén) propuestas musicales de nueve países

Presentación de Etnosur - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Etnosur vuelve a incorporarse a la acción promocional 'Jaén en Julio', impulsada por la Diputación de Jaén y que engloba también a los festivales BlusCazorla, Un Mar de Canciones, Vértigo Estival e Imagina Funk.

La 29ª edición de Etnosur, que se celebrará del 16 al 19 de julio, acercará hasta Alcalá la Real (Jaén) propuestas musicales procedentes de nueve países, entre ellas la mítica orquesta cubana Los Van Van, referentes de la música popular cubana; el grupo indio Dhoab Gypsies of Rajasthan; el dúo gallego Fillas de Cassandra; las tanzanas The Zawose Queens; el artista afrocubano Kumar Sublevao-Beat con Afrosideral; y el argentino Luqui Salvadori.

La diputada de Gobierno Electrónico y Régimen Interior, Inés Arco, ha remarcado el compromiso de la Administración provincial con este certamen y ha mostrado su satisfacción de que el consistorio alcalaíno haya rectificado la decisión que tomó el año pasado de no participar en esta estrategia de la Diputación con la que se promocionan de forma conjunta estos cinco festivales que "convertirán un año más, a la provincia en un destino musical singular y refrescante para el periodo estival".

Durante la presentación del festival, el alcalde, Marino Aguilera, ha incidido en la consolidación del festival como "uno de los grandes escaparates del municipio y uno de los festivales más singulares de Andalucía", subrayando su carácter diferencial como festival de músicas del mundo en un contexto de proliferación de eventos musicales.

Aguilera se ha referido a su entorno urbano y su marcado carácter familiar, como "una de las señas de identidad que debemos seguir cuidando". Asimismo, ha apuntado que Etnosur reúne cada año en torno a 40.000 personas, cuenta con un presupuesto aproximado de 400.000 euros y es el de mayor duración de la provincia, con cuatro jornadas de programación.

Como principal novedad, ha avanzado el refuerzo de los talleres, dirigidos especialmente al público infantil y familiar. Por su parte, la diputada Inés Arco ha mostrado la satisfacción de la Diputación por contar con Etnosur en el marco del programa 'Jaén en Julio', junto a otros festivales de referencia como Un Mar de Canciones, Blues Cazorla, Vértigo Estival e Imagina Funk.

La Administración provincial aporta 25.000 euros para esta edición. Arco ha subrayado el valor de esta estrategia para posicionar la provincia como destino cultural de verano y contribuir a la desestacionalización turística. "Etnosur no es solo música, sino convivencia, diversidad y cultura como herramienta de transformación social", ha dicho la diputada provincial.

Para esta edición, el festival contará con nueva imagen, centrada en el protagonismo del público como elemento esencial del evento. "Lo que queremos reflejar es que el festival no solo lo definen los artistas, sino también la mirada, la emoción y la energía de quienes lo viven", ha explicado el concejal de Cultural, Juan Manuel Marchal.

El concejal de Cultura ha avanzado también algunos contenidos no musicales, como los foros de debate, que abordarán temas como los avances científicos en longevidad, y una exposición fotográfica centrada en el agua como recurso esencial, en colaboración con la Fundación Caja Rural de Jaén.

El director del festival, Juan Ramón Canovaca, ha subrayado la apuesta por una programación "ecléctica y diversa, que combina músicas tradicionales con propuestas contemporáneas y electrónicas". Por su parte, el otro director Rafael López ha avanzado que la venta de entradas para el de circo se activará a finales de mayo, coincidiendo con el lanzamiento progresivo de la nueva web del festival, diseñada para mejorar la experiencia de usuario y facilitar el acceso a la información tanto para el público como para participantes y artesanos.