Evacuado por inhalación de humo un hombre de 73 años tras el incendio de una casa en Morelábor (Granada)

Archivo - Vehículo de Bomberos de la Diputación de Granada. - DIPUTACIÓN DE GRANADA - Archivo

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 73 años ha resultado afectado por inhalación de humo y trasladado a un hospital para ser atendido tras el incendio de una vivienda en la localidad granadina de Morelábor, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El siniestro ha tenido lugar en la tarde de este lunes en una casa de una planta situada en la calle Lepanto, en el núcleo poblacional de Moreda. El teléfono 112 ha atendido sobre las 16:00 horas una llamada de socorro que alertaba del incendio al tiempo que solicitaban asistencia sanitaria urgente para la única persona que se encontraba en su interior y que había inhalado humo.

Hasta el lugar se han desplazado, avisados por la sala coordinadora, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Granada, del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y de la Guardia Civil.

Bomberos del parque de Iznalloz han sofocado el fuego, originado en la cocina. Han ardido completamente dos estancias, la cocina y el trastero, mientras que el resto de habitaciones han resultado afectadas por el humo.

Efectivos del servicio de extinción de incendios han rescatado a dos perros de la vivienda, mientras que los servicios sanitarios han evacuado al único afectado al Hospital de AltaRe solución de Guadix.