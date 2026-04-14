Evolucionan favorablemente las dos heridas en el ataque con un hacha en Montefrío (Granada)

Archivo - El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una atención a medios. - FRANCISCO J. OLMO - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las dos mujeres que están ingresadas en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Granada a consecuencia de las heridas provocadas por un hombre que les atacó con un hacha en Montefrío evolucionan favorablemente.

Así lo ha confirmado este martes el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, cuando ha sido preguntado por la situación en la localidad granadina donde ha habido un importante dispositivo de la Guardia Civil, durante un acto en el que ha estado acompañado por el subdelegado en la provincia, José Antonio Montilla.

"Lo importante, lo que me han trasladado además esta misma mañana, es que la evolución desde el punto de vista de la salud de las dos mujeres que están ingresadas es favorable", ha asegurado Fernández.

Por otro lado, el delegado ha asegurado que en Montefrío "se va paulatinamente alcanzando una normalidad, que hace que no sea necesaria la presencia de las distintas unidades que se habían desplazado hasta el municipio en evitación de cualquier tipo de reacción o de situación de conflicto"; a lo que ha añadido que "se va desescalando la presencia policial".

"La Guardia Civil sigue atenta a cualquier incidencia que pueda tener relación con este hecho, pero insisto en que lo más importante es que la evolución de las dos víctimas de estas agresiones", ha reafirmado el delegado, a la vez que ha recordado que el atacante fue detenido desde el primer momento.

Cabe recordar que la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 1 de Loja, en funciones de guardia, decretó el pasado jueves, 9 de abril, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por atacar con un hacha a tres personas, dos mujeres y un hombre, en el municipio de Montefrío. La Guardia Civil instauró un dispositivo especial de seguridad en la referida localidad para evitar incidentes y garantizar la convivencia.