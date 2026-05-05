Examinadores de tráfico denuncian "agresiones y amenazas" en las pruebas del permiso de conducir en Guadix (Granada)

Archivo - Varios coches circulando. Archivo. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF en Granada ha denunciado la situación de "inseguridad" que atraviesan los examinadores de tráfico y el personal funcionario que desempeña su labor en el centro desplazado de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Guadix, donde los trabajadores han padecido "agresiones verbales y de acoso".

El último suceso denunciado por el colectivo ocurrió el pasado 28 de abril en la jornada de exámenes teóricos, cuando dos individuos intentaron obtener el permiso de conducir mediante fraude y en el que la Policía intervino dispositivos de grabación y cámaras ocultas, junto a un intento de suplantación de identidad de un tercer aspirante.

Los examinadores de tráfico señalan que "las agresiones verbales y amenazas se producen no solo por algunos familiares de usuarios que no han superado la prueba sino también, y lo que es más grave, por parte de algún profesional del sector que ha intentado presionar o amedrentar a los funcionarios públicos con una actitud desmedidamente violenta y desafiante por los resultados de su centro de formación que son estrictamente competencia de la formación y el desempeño de los alumnos".

En este sentido, han subrayado que "estos sucesos empañan la labor del resto de autoescuelas de la comarca que trabajan desde el respeto y la colaboración".

"Estamos ante una situación insostenible. No solo se está poniendo en riesgo la seguridad vial intentando que personas sin conocimientos circulen por nuestras carreteras mediante fraude o engaño, sino que se está dejando a los pies de los caballos a los funcionarios públicos, que sufren amenazas y acoso por hacer cumplir la ley", denuncian los profesionales afectados.

Ante esta situación, el colectivo de examinadores ha solicitado el amparo de la Jefatura Provincial de Tráfico para reforzar la seguridad en Guadix y que se actúe con "firmeza" contra las autoescuelas que "amparan o protagonizan estos incidentes, los cuales ya constan en los informes de la Guardia Civil".