Exonerada del pago de 20.000 euros tras años arrastrando deudas derivadas de perder su casa

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CÓRDOBA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba ha concedido la exoneración de 20.000 euros a una mujer de la capital después de llevar años arrastrando deudas derivadas de la pérdida de la vivienda familiar, concretamente más de una década marcada por la ejecución hipotecaria y la inestabilidad laboral, de modo que le permite cerrar definitivamente una etapa de sobreendeudamiento que afectó a toda la economía de la familia.

Según recoge la información de la Asociación Ayuda al Endeudamiento, la situación se remonta a 2010, cuando la solicitante y su marido residían junto a su hijo menor en una vivienda en Córdoba adquirida mediante una hipoteca con una entidad bancaria. Casados en régimen de gananciales, las obligaciones económicas asumidas afectaban directamente a ambos y, por extensión, a toda la unidad familiar.

En aquel momento, "la estabilidad del hogar dependía en gran medida del empleo del marido en el sector de la construcción, uno de los más castigados por la crisis económica", apuntan desde la asociación, para agregar que "los sucesivos períodos de desempleo y la reducción drástica de ingresos coincidieron con un incremento progresivo de las cuotas hipotecarias, que terminaron resultando inasumibles".

Ante ello, la entidad bancaria inició un procedimiento de ejecución hipotecaria que culminó con el embargo y la pérdida de la vivienda habitual. Así, "la familia no sólo perdió su hogar, sino también los ahorros acumulados, destinados íntegramente a intentar cumplir con el préstamo", relatan, para apostillar que "con un menor a cargo y sin ingresos estables, la situación de vulnerabilidad se agravó notablemente".

A partir de entonces comenzaron las reclamaciones judiciales y la inclusión en registros de morosidad. "Aunque con el tiempo lograron rehacer su vida en una vivienda más modesta y estabilizar parcialmente la situación laboral, la deuda seguía condicionando de manera severa la economía doméstica", según expone la asociación, que indica que "el régimen de gananciales hacía que las consecuencias financieras repercutieran en el conjunto del patrimonio familiar, prolongando durante años la sensación de bloqueo".

LA SOLUCIÓN: EXONERACIÓN INDIVIDUAL Y NUEVA ETAPA DE ESTABILIDAD

Ante "la persistencia de la carga económica", la afectada decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad y acudió a la Asociación Ayuda al Endeudamiento para estudiar su caso. Tras analizar la documentación y acreditar la situación de insolvencia y buena fe exigida por la normativa, el equipo jurídico presentó la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba.

De este modo, el día 4 de febrero, el Juzgado ha dictado una resolución concediendo la exoneración íntegra de 19.892,05 euros a favor exclusivo de la solicitante. "Aunque la situación de sobreendeudamiento había afectado al conjunto de la unidad familiar por estar casados en gananciales, la exoneración se reconoce únicamente respecto de ella, permitiéndole desvincularse jurídicamente de unas obligaciones que arrastraba desde hacía más de una década", explica la asociación.

Al respecto, el letrado de la entidad, José Domínguez, detalla que "muchas familias siguen soportando durante años las consecuencias de la crisis hipotecaria", al tiempo que remarca que "la Ley de Segunda Oportunidad ofrece una vía legal para que personas que actuaron de buena fe puedan liberarse de deudas que ya no pueden asumir".

Domínguez añade que "la exoneración supone recuperar tranquilidad y estabilidad", de forma que "no es sólo una cancelación económica, sino la posibilidad real de empezar una nueva etapa sin el peso constante de reclamaciones y antecedentes negativos".

Tras la resolución, la solicitante afronta el futuro "con mayor seguridad y la posibilidad de reorganizar su economía personal sin cargas pendientes". "Casos como este reflejan el impacto humano de la Ley de Segunda Oportunidad, especialmente en situaciones donde las consecuencias de la crisis hipotecaria han condicionado durante años la vida de familias enteras", subrayan desde la asociación.