Extinguido sin heridos un incendio localizado en una iglesia abandonada en Córdoba capital

Archivo - Imagen de recurso de un camión de bomberos del Parque de Córdoba. - SINDICATO ANDALUZ DE BOMBEROS - Archivo

CÓRDOBA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado y extinguido este sábado, 21 de marzo, en la iglesia abandonada Nuestra Señora de los Remedios y San Rafael de Córdoba, ubicada en la capital cordobesa y donde no se han registrado heridos, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El teléfono 112 ha recibido varios avisos por parte de vecinos y particulares, sobre las 12,45 horas de la mañana, alertando de la presencia de fuego en dicho templo abandonado en la calle Campo Madre de Dios. Hasta el lugar de los hechos, se ha movilizado a servicios de bomberos, Policía Local y Policía Nacional.

Finalmente, el incendio ha quedado extinguido sobre las 13,30 horas y los efectivos de seguridad han asegurado que la infraestructura no ha corrido ningún riesgo ni consta la presencia de heridos. Según ha señalado el 112, varios testigos detallaban que había una palmera ardiendo cerca de la iglesia y que había humo una zona en obras en la parte trasera del templo. Aún se desconocen las causas que han provocado el fuego.