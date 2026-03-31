Extinguido un incendio en la terraza de un sexto piso de un bloque de viviendas en el distrito Beiro de Granada capital

Un incendio en un sexto piso en el populoso distrito Beiro de Granada capital ha provocado hasta una treintena de llamadas al 112. El fuego no ha dejado heridos y solo daños en la terraza y los equipos de climatización de la vivienda. - EUROPA PRESS

GRANADA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos de Granada han extinguido un incendio en la tarde de este martes en la terraza de un sexto piso, el último de un bloque de viviendas, en la calle doctor Azpitarte, muy cerca del complejo hospitalario Virgen de las Nieves, en el distrito Beiro de la capital.

El Sistema Emergencias 112 ha recibido hasta una treintena de llamadas que daban cuenta de un fuego que ha comenzado en la zona del balcón o terraza del sexto piso de un edificio en la referida calle. Hasta allí han movilizado a bomberos, sanitarios, Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, e incluso a un técnico del propio 112.

Los bomberos se han hecho cargo de la extinción de las llamas sin mayores contratiempos. El incendio no ha dejado ningún herido y solo daños en el propio emplazamiento donde se ha originado y donde ha afectado a los equipos de climatización allí instalados, así como algunos menos importantes en el interior de la vivienda.