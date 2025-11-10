Factory Cars reunirá en la Institución Ferial de Jaén más de 400 vehículos de 30 marcas del 13 al 16 de noviembre

JAÉN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El XV Salón del Automóvil de la provincia de Jaén, Factory Cars, reunirá en la Institución Ferial (Ifeja) a más de 400 vehículos de 30 marcas, tanto nuevos como kilómetro cero o seminuevos, entre los próximos 13 y 16 de noviembre.

Así lo ha indicado este lunes el gerente de Ferias Jaén, Ángel Vera, durante la presentación de este evento, en la que también han estado José Lorente, gerente de Autos Auringis; Jesús Chica, jefe de ventas de Motor Jaén, y Juan Jurado, jefe de Ventas de Citroën y Peugeot, que han acudido en representación de todos los grupos participantes.

En concreto, en esta nueva edición estarán presentes doce grupos automovilísticos y un total de 30 marcas, de manera que se dará cita "la gran mayoría de los grandes grupos de la provincia" jiennense.

"Este número de marcas y grupos de concesionarios es una muestra de que la feria es una gran oportunidad de negocio para las empresas presentes, que cada año ven como el número de ventas durante la feria aumenta de forma considerable", ha afirmado Vera.

Ha destacado, además, que este encuentro, con 10.000 metros cuadrados de exposición, constituye una magnífica oportunidad para que en un mismo recinto los potenciales compradores analicen y aprovechen las ofertas comerciales de vehículos de todas las marcas comerciales.

"Del 13 al 16 de noviembre, los interesados en adquirir un vehículo nuevo, kilómetro cero o seminuevo tienen la oportunidad de elegir alguno de los de más de 400 modelos puestos a la venta entre los expositores del certamen, ya que estarán presentes en este salón los más importantes concesionarios oficiales de toda la provincia", ha señalado.

El gerente de Ferias Jaén ha apuntado, igualmente, que el de la automoción es un sector clave con cifras de los últimos meses que "permiten ser optimistas". Al hilo, ha precisado que, de enero a julio de 2025 se vendieron en la provincia de Jaén un total de 2.933 vehículos, lo cual supone una variación amulada de más de 20,50 por ciento".

En este sentido, Vera ha subrayado que, "en un solo recinto, el comprador podrá ver todos los vehículos disponibles de casi todas las marcas del mercado, por lo que "Factory Cars puede ser una oportunidad única para conseguir un vehículo nuevo, kilómetro cero o seminuevo con las máximas garantías".

"Aunque sabemos que es una cifra complicada de superar, este año, desde la organización estamos haciendo todos los esfuerzos por, al menos, acercarnos al número de vehículos vendidos en la pasada edición", ha afirmado. En concreto, en 2024 se alcanzó "la cifra de 250 vehículos en tres días y medio de apertura del salón", que registró una asistencia de cerca de 4.000 personas.

Factory Cars abrirá sus puertas el próximo jueves, en horario de 16,30 a 20,30 horas; mientras que el viernes y el sábado se podrá visitar entre las 10,30 y las 20,30 horas. Finalmente, el horario del domingo 16 será de 10,30 a 19,00 horas.