Facua Córdoba imparte un curso online sobre cargos bancarios fraudulentos

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CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba pondrá en marcha el próximo 23 de marzo un curso online gratuito sobre los cargos bancarios fraudulentos, formación que se enmarca dentro de un programa de 2026 subvencionado por la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Tal y como ha informado la asociación de consumidores en una nota, dicho curso será accesible para participantes de más de una veintena de municipios de la provincia de Córdoba, así como de la capital. Más de 4.000 usuarios recibirán una invitación para participar por correo electrónico, en el que se incluyen direcciones pertenecientes a personas de Cabra, La Carlota, Fernán Núñez, Fuente Palmera, Lucena, Montilla, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil, Peñarroya-Pueblonuevo, Rute, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Doña Mencía, Baena, Aguilar de la Frontera, Adamuz, Almodóvar del Río, Montoro y Pozoblanco.

El alumnado podrá completar el curso de forma flexible, siguiendo la información que se le facilitará a través del correo electrónico, dentro del periodo establecido. Todo el contenido estará disponible online, permitiendo a los participantes acceder a los módulos formativos en función de su disponibilidad horaria.

Además de los materiales formativos, que incluirán información general del curso, contenidos teóricos, sistema de evaluación y pautas de seguimiento, los participantes podrán realizar consultas relacionadas con los temas abordados.

Durante el curso se abordarán cuestiones de especial relevancia relativas al sector financiero, en el contexto del incremento del uso de la banca en línea, los pagos electrónicos y las aplicaciones móviles, cuyo desarrollo ha propiciado la aparición de nuevas modalidades de fraude financiero.

Asimismo, al término del mismo, los participantes dispondrán de la posibilidad de realizar una autoevaluación destinada a verificar y consolidar los conocimientos adquiridos a lo largo de la formación.

Facua Córdoba ha remarcado que cualquier persona interesada en esta formación, incluso si no reside en los municipios mencionados, puede solicitar su participación enviando un correo electrónico a 'formación.cordoba@facua.org'. Tras recibir la petición, será incluida en el programa formativo.