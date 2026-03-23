Facua critica que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para "aplicar otra subida de precios"

Surtidos gasolinera en imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SEVILLA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Facua ha criticado la negativa del Gobierno a fijar topes a los precios, al tiempo que ha advertido de que las bajadas de impuestos "serán absorbidas por completo en breve con nuevas subidas en la gasolina y el gasóleo", señalando que una de cada cuatro gasolineras aprovechó la bajada del IVA para "aplicar otra subida de precios" este domingo.

Según ha señalado en un comunicado, así ha podido verificarlo Facua-Consumidores en Acción a través del análisis diario que realiza con gasolineras.

Así, tras la bajada del IVA y a la espera de verificar cuántas gasolineras comienzan a repercutir en sus precios la bajada del impuesto sobre hidrocarburos, la subida del gasóleo del 2 al 22 de marzo alcanza en la Península una media de 34 céntimos y la de la gasolina 11 céntimos.

En el caso del gasóleo, Facua ha comprobado cómo de las 9.255 gasolineras de la Península y Baleares que este domingo comunicaron al Ministerio para la Transición Ecológica la actualización de sus precios, 2.337 no se limitaron a trasladar la bajada del IVA del 21 al 10%, sino que aplicaron un nuevo incremento.

Es decir, en el 25,3% de los casos la bajada del precio de venta al público fue inferior a la que correspondía con la reducción fiscal y en determinados casos no aplicaron reducción alguna en el precio e incluso lo subieron.

En 175 de los casos, el precio de venta al público del gasóleo no varió, por lo que aplicaron una subida encubierta que absorbió por completo la bajada fiscal.

Otras 54 gasolineras llegaron incluso a aplicar precios más altos que los que tenían antes de la bajada del IVA. El domingo, el precio medio del gasóleo en la Península fue de 1,802 euros por litro.

La bajada media representó 16,1 céntimos con respecto a los 1,963 euros del día anterior. Sin embargo, si todas las gasolineras hubieran repercutido la bajada del IVA sin aprovechar la ocasión para aplicar nuevos incrementos de precios, la bajada media habría sido de 17,8 céntimos y precio medio de 1,785 euros.

En cuanto a la gasolina, 1.837 de las gasolineras que comunicaron nuevos precios al ministerio aprovecharon la bajada del IVA para aplicar una nueva subida.

De ellas, 177 absorbieron por completo la reducción fiscal al mantener sus precios sin variación y otras 40 llegaron a incrementarlo con respecto al anterior precio comunicado.

De esta manera, Facua ha criticado la negativa de fijar topes a los precios ni a los márgenes por parte del Gobierno, que se ha limitado a aprobar rebajas de impuestos con las que se permitirá a las empresas que continúen inflando sus beneficios, como viene ocurriendo especialmente con los combustibles desde comienzos de marzo.

Ante esta operación de "maquillaje fiscal", la asociación prevé que las nuevas subidas que se producirán en los combustibles en los próximos días absorberán por completo las bajadas del IVA y del impuesto sobre hidrocarburos aprobadas por el Consejo de Ministros.

Frente al diálogo con los agentes sociales que ostentó este viernes el presidente, la asociación ha advertido de que "ni Consumo ni Economía ni ningún otro ministerio ha contactado con Facua para conocer sus reivindicaciones ante la escalada de precios".

Facua ha incidido en que bajar impuestos sin establecer topes a los precios es "justo la medida que vienen reclamando los especuladores".

Por contra, una encuesta realizada por la asociación en los últimos días "ha puesto de manifiesto que casi siete de cada diez consumidores consideran que la fórmula más eficaz para frenar las subidas abusivas es la fijación de precios máximos y solo el 12% cree que las rebajas fiscales son la mejor opción".

En cuanto al mecanismo de control de márgenes sobre los carburantes por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobado en el Consejo de Ministros a petición de Sumar, Facua ha advertido de que la medida no "tendrá ningún impacto a la baja en los precios, ya que no se ha fijado ningún tope a esos márgenes".