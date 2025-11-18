Facua lanza una campaña contra los fraudes en telecos, banca y luz en las ocho capitales andaluzas

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Facua Andalucía ha lanzado este martes una campaña publicitaria contra los abusos y fraudes en los sectores de las telecomunicaciones, la banca y la electricidad en los soportes del mobiliario urbano de las ocho capitales andaluzas. En concreto, son los tres sectores que "tradicionalmente suelen encontrarse año tras año ocupando los primeros puestos en el ranking de denuncias de los usuarios".

Según ha detallado la federación en una nota, han instado a acudir a las asociaciones provinciales de las ocho provincias para denunciar los fraudes y asesorarles para que los equipos jurídicos de las organizaciones valoren sus casos y realicen las "correspondientes actuaciones en defensa de sus derechos".

En concreto, esta campaña de Facua está compuesta por tres creatividades, según han informado, que estarán expuestas en 159 marquesinas de las diez ciudades andaluzas hasta principios de diciembre. Cada creatividad está personalizada con la dirección de la asociación provincial de Facua en la zona, para que los usuarios sepan a dónde pueden acudir cuando tengan un problema para ser atendidos.

En este sentido, la primera de las creatividades es sobre la banca, un sector con "un gran número de denuncias de los usuarios por motivos como la devolución de los gastos de formalización de hipotecas cobrados ilegalmente", seguidos de la aplicación de intereses usureros en préstamos y la dificultad para que los bancos devuelvan cargos fraudulentos realizados en sus cuentas y tarjetas como consecuencia del robo de datos por parte de terceros.

Además, la luz es otro de los sectores incluidos en esta campaña, debido a la existencia de "irregularidades en los recibos de la luz, subidas tarifarias contrarias a la legislación y la no entrega de facturas durante meses". A esto se suma, ha señalado Facua, el aumento del precio de la electricidad y los "problemas que ponen las empresas a los usuarios que se quieren cambiar a las tarifas semirregulada de luz y regulada de gas".

En cuanto al sector de las telecomunicaciones, su inclusión en la campaña se debe a "incumplimientos de ofertas y engaños para que los consumidores se den de alta". Éstos han sido los principales motivos, ha explicado la federación, junto a las subidas fraudulentas de tarifas, el cobro de servicios no solicitados y los "abusos" que cometen las telecos cuando los usuarios intentan darse de baja, que van desde continuar cargándole los recibos hasta "penalizaciones de forma ilegal".

Asimismo, esta campaña ha supuesto una inversión de 18.815 euros y está financiada en un 30% (5.644,50 euros) con fondos de la Dirección General de Consumo de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, mientras que Facua Andalucía ha aportado el 70% restante (13.170,50 euros).

Por su parte, Facua ha indicado que 14.490 euros han sido destinados a la contratación de la colocación de la cartelería en los soportes del mobiliario urbano de las ocho provincias y a su impresión. Los otros 4.325 euros se han destinado al pago de los salarios de dos trabajadores de la organización por las horas de las jornadas laborales que han dedicado a la coordinación de la campaña, la elaboración de los anuncios y los contenidos de la página web.