Las facultades de Farmacia de Granada y Sevilla organizan un congreso para tratar la desinformación alimentaria

El congreso se celebrará del 6 al 9 de octubre en la Facultad de Farmacia de la UGR. - UNIVERSIDAD DE GRANADA

GRANADA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las facultades de Farmacia de las Universidades de Granada (UGR) y de Sevilla (US) organizan el I Congreso Internacional de Comunicación y Educación para una Alimentación Saludable (ICOM-Health&FOOD), que se celebrará del 6 al 9 de octubre de 2026 en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada para abordar la desinformación alimentaria.

Según señalan desde la UGR en un comunicado, el encuentro surge en un contexto marcado por la sobreabundancia informativa y la influencia de los mensajes publicitarios en los hábitos de consumo y se concibe como un espacio de análisis e intercambio para el fomento de una cultura alimentaria informada, crítica y basada en la evidencia científica. Su enfoque interdisciplinar reúne a profesionales de la comunicación, la nutrición, la salud pública, el sector alimentario y la educación.

El congreso tiene como objetivo difundir herramientas orientadas a la alfabetización alimentaria de la población y al diseño de estrategias de comunicación y educación que contribuyan a la adquisición de hábitos alimentarios saludables.

El programa aborda, entre otros contenidos, el análisis de programas internacionales, nacionales y autonómicos dirigidos a la educación alimentaria de la ciudadanía, el estudio de estrategias de comunicación e investigación en este ámbito y el papel del sector empresarial y de la ciencia ciudadana en las ciencias de la alimentación.

El formato combina sesiones científicas con espacios de debate abiertos, con el fin de facilitar el diálogo entre personal investigador, agentes sociales, empresas del sector alimentario e instituciones sanitarias.

"Los avances en alimentación y nutrición son una herramienta poderosa, pero su impacto real en la salud pública depende de nuestra capacidad para comunicarla con rigor, ética y cercanía frente a la desinformación digital", señalan desde el comité organizador del Congreso.

"El ICOM-Health&FOOD nace con la convicción de que solo a través de la colaboración entre investigadores, educadores y comunicadores lograremos blindar a la ciudadanía frente a la desinformación en alimentación y transformar, de raíz, nuestra cultura alimentaria", concluyen.