Un fallecido y una mujer herida al volcar un camión en la A-4, a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén)

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JAÉN 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otra ha resultado herida en un accidente de camión registrado en la A-4, a su paso por Villanueva de la Reina (Jaén), según ha informado el 112.

El accidente se ha producido en torno a las 7,20 horas cuando el camión se ha salido de la vía y ha volcado en la mediana a la altura del kilómetro 305, en sentido Bailén (Jaén).

Tras atender el aviso de socorro en la sala del 112, se avisó a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a los Bomberos de Andújar y a Mantenimiento de Carreteras.

Los operativos han podido recuperar el cuerpo sin vida de un hombre que quedó atrapado debajo del camión. Además, una mujer ha resultado herida y, tras ser atendida por los servicios médicos, ha sido evacuada al Hospital de Andújar (Jaén).

El siniestro ha provocado el corte de un carril de la autovía durante las labores de atención de los operativos.