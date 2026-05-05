La familia de un anciano muerto tras un atropello en Jaén piden ayuda para localizar al responsable

Archivo - Acceso a Urgencias del Hospital Neurotraumatológico donde la víctima permaneció ingresado 31 días - EUROPA PRESS - Archivo

JAÉN 5 May. (EUROPA PRESS) -

La familia de Antonio S.J., fallecido el 3 de enero de 2026 tras permanecer 31 días en la UCI, ha hecho a la colaboración ciudadana para esclarecer el atropello sufrido el 3 de diciembre de 2025 a la altura del número 21 de la calle Menéndez Pelayo, en la capital jiennense.

Según ha explicado la familia, los hechos ocurrieron sobre las 9,30 horas, cuando Antonio, de 81 años, "fue arrollado en la rampa de acceso a su garaje privado por un vehículo cuyo conductor o conductora abandonó el lugar sin prestar auxilio y dejándolo gravemente herido".

Un vecino encontró a Antonio tirado en un charco de sangre pero todavía consciente, y alertó al 112. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Neurotraumátológico donde fue sometido a múltiples intervenciones quirúrgicas.

A pesar de los esfuerzos médicos, falleció a consecuencia de las graves lesiones provocadas por el impacto. Cinco meses después, el responsable sigue sin haber sido identificado públicamente. La investigación, a cargo de la Policía Nacional, continúa abierta y los hechos se investigan como un presunto delito de homicidio y omisión del deber de socorro.

La familia ha pedido justicia y para ello ha pedido la colaboración ciudadana porque cualquier testimonio "puede ser clave". Por ello, se solicita la colaboración de cualquier persona que el 3 de diciembre de 2025, entre las 9,00 y las 10,30 horas, se encontrara en los alrededores de la calle Menéndez Pelayo.

"Cualquier información, por pequeña que parezca, puede resultar determinante", señala la familia, que hace especial hincapié en personas que vieran un vehículo maniobrando en la rampa o en la entrada del garaje a primera hora de la mañana.

También requieren la ayuda de vecinos o transeúntes que estuvieran en la zona antes o durante la llegada de los servicios de emergencia, o de cualquier persona que escuchara o viera algo fuera de lo habitual ese día, aunque no le diera importancia en ese momento. "En investigaciones de este tipo, un detalle mínimo puede marcar la diferencia", han señalado desde la familia.

Asimismo, han subrayado que el testimonio puede realizarse de forma anónima. "Cada día que pasa sin saber quién fue es un día más de dolor", dice la familia. "Nuestro padre no murió solo por el impacto, murió porque alguien decidió marcharse", apuntan. "Si viste algo, por favor, habla. Tu gesto puede devolvernos un poco de paz y darle la justicia que merece", concluyen en su solicitud de ayuda.