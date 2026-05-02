La Federación de Turismo respeta el fallo de TSJA sobre viviendas turísticas e incide: "No se trata de un 'todo vale'"

Archivo - Cartel de Vivienda de Uso Turístico (VUT) - EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Turismo de Granada ha expresado su respeto al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ha rechazado la fórmula usada por el Consistorio de la capital nazarí y que pretendía aplicar a las viviendas turísticas restricciones propias de los alojamientos hoteleros. Desde la federación señalan que este fallo "no debería venderse como una victoria de las viviendas turísticas" --toda vez que fue una asociación de este tipo la que denunció--, e insisten que "no todo vale" en este ámbito.

Así, cuestionado por Europa Press, el presidente de la Federación de Turismo de Granada, Gregorio García, hace especial hincapié en subrayar que el fallo del Alto tribunal andaluz "no cuestiona la necesidad de regular el fenómeno de las viviendas turísticas, sino que señala que el instrumento utilizado por el Ayuntamiento no era el adecuado, al entender que se estaba modificando el planeamiento urbanístico sin el procedimiento correspondiente".

"La regulación sigue siendo imprescindible", insiste García, que señala que Granada vive "una presión turística evidente" en determinados barrios, donde la concentración de viviendas de uso turístico "ha superado niveles razonables". "La convivencia vecinal, el acceso a la vivienda y el equilibrio del destino están en juego", expone.

"No se trata de un "todo vale" tras la sentencia", señala el presidente de la federación, que realza el hecho de que el fallo no supone "una liberalización del mercado", sino "una llamada a hacer bien las cosas": "Regular sí, pero con seguridad jurídica, planificación urbanística adecuada y consenso institucional", añade.

IGUALDAD COMPETITIVA

Gregorio García también destaca que desde el sector hotelero de Granada se defiende que cualquier modalidad de alojamiento turístico debe operar "bajo condiciones equivalentes en materia de seguridad, fiscalidad, normativa y control"; y al respecto señala que no es razonable que existan operadores en el mismo mercado con exigencias muy diferentes.

Por este motivo, la Federación de Turismo apuesta porque, con urgencia, se establezca "una regulación clara y estable", que es lo que deducen que la sentencia del tribunal evidencia hacia un marco autonómico más preciso, instrumentos urbanísticos sólidos, y coordinación real entre administraciones

"Evitar la inseguridad jurídica es clave tanto para la inversión como para la reputación del destino", señala García, que sostiene que Granada no puede permitir "un crecimiento desordenado que deteriore su posicionamiento". Así, por último, insiste en la necesidad de alcanzar el equilibrio entre una oferta reglada (hoteles, apartamentos turísticos regulados) y las nuevas fórmulas, ya que "es esencial para un turismo sostenible y competitivo".