Félix Bolaños inaugura este miércoles en Granada las XXXIV Jornadas de Presidentes de Tribunales de Instancia

Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, y el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla el 15 de mayo de 2024. Archivo. - ARSENIO ZURITA/EUROPA PRESS - Archivo

GRANADA 5 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, inaugura este miércoles, 6 de mayo, las XXXIV Jornadas de Presidentes/as de Tribunales de Instancia de España, que se celebrarán en Granada hasta el próximo día 8.

Las XXXIV Jornadas de de Presidentes/as de Tribunales de Instancia reúnen a los denominados antes de la reforma decanos de todas las capitales de provincia y de las ciudades más importantes de España.

Durante las jornadas se abordarán asuntos como las competencias y funciones del Presiente del Tribunal de Instancia, las relaciones con los servicios comunes de los Tribunales de Instancia, o las relaciones con la administración prestacional.

El acto de inauguración tendrá lugar a las 12,30 horas en la Sala de Conferencias del Palacio de Carlos V, en el recinto de la Alhambra.

Félix Bolaños estará acompañado por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río; el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y varios vocales del Consejo General del Poder Judicial.