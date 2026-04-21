Feria de Abril de Sevilla 2026: listado completo de casetas públicas para entrar sin invitación

Archivo - Interior de una caseta de la Feria de abril de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real de la Feria de Sevilla, ubicado en el barrio de Los Remedios, se transforma del 20 al 26 de abril en una auténtica ciudad efímera. Durante esos días, más de mil casetas se reparten a lo largo de 15 calles, dando forma a uno de los eventos más emblemáticos de la ciudad. Entre las dudas más habituales de visitantes y sevillanos que no disponen de caseta propia destaca una: cómo acceder a sin invitación.

El recinto se divide entre casetas privadas y públicas. Las primeras funcionan como espacios cerrados, con identidad propia y acceso restringido. De hecho, las listas de espera para conseguir una pueden prolongarse durante décadas.

Frente a este modelo exclusivo, las casetas públicas se presentan como una opción abierta y accesible. No es necesario pagar entrada ni pertenecer a ningún colectivo, lo que las convierte en la principal puerta de entrada para disfrutar del ambiente ferial. Suelen estar gestionadas por administraciones públicas, partidos políticos, sindicatos o distintas asociaciones.

A continuación, se presenta el listado de casetas públicas del Real de la Feria de Sevilla:

- Distrito Este-Cerro-Amate: calle Pascual Márquez, 215

- Distrito Macarena-Norte: calle Pascual Márquez, 85

- Distrito Triana-Los Remedios: Pascual Márquez, 153

- Distrito Casco Antiguo: Antonio Bienvenida, 97

- Distrito Nervión-San Pablo-Santa Justa: Costillares, 22

- Distrito Sur-Bellavista-La Palmera: Ignacio Sánchez Mejías, 61

- Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla: Costillares, 13

- Partido Popular (PP): Pascual Márquez 66

- Comisiones Obreras (CCOO): Pascual Márquez, 81

- Unión General de Trabajadores (UGT): Antonio Bienvenida, 13

- Unión Sindical Obrera (USO): Curro Romero 25

- La Pecera: Pascual Márquez, 9

- Marimorena: Manolo Vázquez, 31

- Niños Perdidos: Gitanillo de Triana, 122

- Hermandad de la Estrella: Juan Belmonte, 166

- El Garbanzo Negro: Manolo Vázquez, 39