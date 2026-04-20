Mapa de la Feria de Abril de Sevilla 2026: Plano y guía práctica para moverse por el Real

Plano del Real de la Feria de Sevilla 2026. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Real de la Feria de Sevilla, situado en el barrio de Los Remedios, se convierte durante estos días en una auténtica ciudad efímera, con más de 1.000 casetas distribuidas a lo largo de 15 calles que rinden homenaje a grandes figuras del toreo sevillano como Ignacio Sánchez Mejías, Antonio Bienvenida, Pepe Luis Vázquez, Joselito ‘El Gallo’, Juan Belmonte, Chicuelo, Ricardo Torres 'Bombita' o Gitanillo de Triana, entre otros. Celebrada del 20 al 26 de abril, contar con un plano actualizado resulta clave para moverse con facilidad y evitar perderse al buscar una caseta.

Este año, el plano del Real incorpora una novedad importante: la reordenación parcial del recinto, que incluye un nuevo acceso peatonal a Tablada desde la calle Pascual Márquez, a la altura de Pepe Luis Vázquez. Esta conexión permitirá enlazar directamente el recinto ferial con la avenida Juan Pablo II, mejorando la movilidad en la zona.

Con esta nueva vía se busca agilizar el tránsito, reforzar las vías de evacuación, ordenar el acceso de taxis y autobuses y optimizar la gestión de residuos. Además, facilitará que las casetas conecten con Juan Pablo II sin necesidad de atravesar el recinto. Esta prolongación será de uso exclusivamente peatonal y contará este año con albero compactado, a la espera de su reurbanización definitiva de cara a la Feria de Abril de 2027.

El plano oficial de la Feria 2026, elaborado por el Ayuntamiento de Sevilla, refleja con claridad la distribución de las casetas a lo largo de las principales calles del recinto, todas ellas dedicadas a históricos toreros. Por su parte, la zona de atracciones aparece señalada y se ubica en la popular calle del Infierno. La Portada, uno de los accesos más emblemáticos y concurridos, se encuentra en la calle Manolo Vázquez. Estas son las principales calles del Real:

Ignacio Sánchez Mejías

Antonio Bienvenida

Pepe Luis Vázquez

Joselito 'El Gallo'

Juan Belmonte

Chicuelo

Ricardo Torres 'Bombita'

Gitanillo de Triana

Pascual Márquez

Pepe Hillo

Espartero

Costillares

Curro Romero

Manolo Vázquez

Rafael G. Ortega