La Feria del Libro se suma a la candidatura de Granada 2031 en el Día del Libro

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en la adhesión de la Feria del Libro a la candidatura de Granada 2031. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Granada ha formalizado este jueves su adhesión al proyecto Granada Capital Europea de la Cultura 2031 en una jornada especialmente simbólica para la ciudad, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Libro.

La firma de adhesión busca visualizar el compromiso del sector literario y editorial con una candidatura que sigue sumando apoyos de instituciones, entidades y agentes culturales de la ciudad y la provincia.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha subrayado que "esta adhesión representa un paso muy importante para seguir consolidando un proyecto de ciudad basado en la cultura como motor de desarrollo, proyección internacional y cohesión social".

Asimismo, ha destacado que la Feria del Libro "es uno de los grandes referentes culturales de Granada y un ejemplo del extraordinario potencial literario que tiene nuestra ciudad".

"Granada vive una primavera cultural intensa, participativa y llena de ilusión que nos impulsa hacia Europa y refuerza nuestra candidatura a la Capitalidad Cultural 2031", ha señalado la regidora, quien ha recordado que la Feria del Libro se ha consolidado como una de "las más importantes del panorama nacional, situándose entre las grandes citas literarias de España y siendo actualmente la mayor del sur de la Península Ibérica".

La jornada inaugural culminará esta tarde con uno de los momentos más esperados de esta edición: el pregón oficial de la Feria del Libro, que correrá a cargo del profesor y poeta Álvaro Salvador, marcando el inicio de once días en los que Granada volverá a situarse en el epicentro de la cultura y la literatura.

La edición de este año se celebra del 23 de abril al 3 de mayo, coincidiendo con la festividad del Día de la Cruz, bajo el lema lorquiano 'Así que pasen cinco años', en una clara mirada al futuro cultural de Granada y al horizonte de 2031.

La Feria contará con cerca de 400 metros lineales de exposición, distribuidos en casi un centenar de módulos, y extenderá su actividad por espacios emblemáticos de la ciudad como el Ayuntamiento de Granada, el Centro Federico García Lorca, la Biblioteca de Andalucía y el entorno de la Fuente de las Granadas, donde este año se incorpora un nuevo pabellón para presentaciones.

La programación superará las 300 actividades, con más de 500 firmas de autores y más de 55 propuestas dirigidas al público escolar, además de encuentros literarios, presentaciones, homenajes y actividades para todos los públicos.

Entre los contenidos más destacados figuran los homenajes a figuras esenciales de la cultura granadina como Federico García Lorca, Manuel de Falla, Juan Latino e Isabel la Católica, además de la participación de autores de referencia como Luis García Montero, Andrés Neuman, Cristina Morales, Teresa Gómez y Alejandro Pedregosa.

La programación también contará con una importante dimensión internacional gracias al programa impulsado por Granada Ciudad Unesco de la Literatura, que tendrá a Yakarta como ciudad invitada, además de iniciativas de divulgación científica promovidas por el CSIC, el Instituto de Astrofísica de Andalucía y la Estación Experimental del Zaidín, junto a la colaboración de la Universidad de Granada, La Madraza y la Fundación Euroárabe.

Asimismo, se mantendrán propuestas consolidadas como la PequeFeria, dirigida al público infantil y familiar, y el programa Lecturas Violetas, impulsado por el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Granada, que este año refuerza su apuesta por la igualdad y la sensibilización social.