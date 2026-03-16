Fernández augura un "impacto real y positivo" en Andalucía de las ayudas que aprobará el viernes el Consejo de Ministros

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en una entrevista concedida a Europa Press. A 19 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha augurado este lunes que las ayudas que tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros en una reunión extraordinaria el próximo viernes, 20 de marzo, tendrán un "impacto real y positivo" en esta comunidad autónoma.

Así lo ha trasladado el delegado en un audio remitido a los medios de comunicación al hilo de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros que se ha conocido este lunes que se celebrará el próximo viernes para aprobar "el Plan de Respuesta Integral para afrontar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio".

Pedro Fernández ha indicado que en dicha reunión se aprobará un "paquete de medidas, especialmente fiscales", con el objetivo de "amortiguar los efectos de la subida de precios que está provocando el conflicto bélico tanto en las personas como en los sectores más afectados, como pueden ser la agricultura, la ganadería y el transporte".

El delegado ha remarcado que "el Gobierno de España tiene experiencia en adoptar medidas ante situaciones imprevistas", y ha agregado que está "convencido de que, tras las reuniones con los diferentes sectores que se están manteniendo por parte del Ejecutivo, las decisiones y las ayudas tendrán un impacto real y positivo en Andalucía".