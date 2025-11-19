Fernández resalta que la senda de estabilidad supondrá un "récord de financiación" para servicios públicos en Andalucía

GRANADA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha indicado que la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno para el periodo 2026-2028 se traduce en un nuevo "récord de financiación autonómica" con montantes que "se pueden y se deben de destinar" a "servicios públicos competencia" de la Junta, que "lamentablemente en muchos de los casos" ha apuntado a que se están viendo mermados.

En una comparecencia informativa en la Subdelegación del Gobierno en Granada para presentar el programa de actividades enmarcado en la iniciativa 'España en libertad. Cincuenta años', el delegado se ha referido a asuntos aprobados en el Consejo de Ministros de este pasado martes, destacando los más de 30.000 millones de euros que recibirá Andalucía entre entregas a cuentas previstas en 2026, y las liquidaciones correspondientes al presupuesto de 2024.

El Consejo de Ministros aprobó este pasado martes el límite de gasto no financiero, y los objetivos de estabilidad y deuda pública para el periodo 2026-2028, senda que de aprobarse por parte del Parlamento permitirá que pueda aprobar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para su envío a las Cortes.

En paralelo "los recursos procedentes del Estado van a seguir aumentando la financiación" autonómica, en el marco de una hoja de ruta presupuestaria que "combina la política social con el cumplimiento también de las reglas fiscales", haciendo posible, según el delegado, la "simbiosis" entre promover un "estado social" y ser "motor de la economía de Europa con todos los parámetros" que se pueden medir aunque con "cosas que mejorar en la microeconomía" pero lejos, ha proseguido, de los "famosos recortes previos cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno".

Ha cifrado en 30.725 millones de euros la cifra que recibirá Andalucía por las entregas a cuentas previstas para 2026 y la liquidación correspondiente al presupuesto de 2024, un "17,9 por ciento más que el año anterior", que "se pueden y se deben de destinar a aquellos servicios públicos que son competencia de la comunidad autónoma".

En este contexto, Fernández ha llamado la atención sobre el sistema de dependencia en Andalucía, que ha dicho está "a la cola en España a la hora de resolver cualquier recurso", la sanidad pública andaluza, o la política de la Junta en educación, afeando que se apueste por "cerrar aulas" o que en el ámbito universitario se trabaje en "beneficio" de las universidades privadas.

El Gobierno pone "más dinero" y "más financiación para garantizar los servicios públicos", ha especificado Fernández, quien, en el capítulo de la nueva senda de déficit, que ha destacado que contó en su día con el voto en contra del PP, ha señalado que va a permitir que se traduzca en "permitir otros 731 millones de euros posibles de inversión o gasto por parte de la Junta de Andalucía adicionales a lo que podía gastar el año anterior".