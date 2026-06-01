El Festival de Granada programará la ópera inédita 'Fuego Fatuo' de Manuel de Falla en 2027

Archivo - Manuel de Falla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Granada programará la ópera 'Fuego Fatuo' de Manuel de Falla el próximo año 2027. Se trata de una importante coproducción internacional en la que participan destacadas instituciones de Polonia (Podlasie Opera and Philharmonic - European Art Centre y el Instituto Fryderyk Chopin, gracias a la mediación del Instituto Polaco de Cultura en Madrid) y de España (el Teatro de la Zarzuela, la Fundación Juan March, el Festival de Granada, el Patronato de la Alhambra y el Archivo Manuel de Falla).

Este pasado sábado se ha presentado en Bialystok (Polonia) la referida coproducción que formará parte de la programación de la edición 2027 del Festival de Música y Danza de Granada.

La ópera teatral 'Fuego fatuo' es una ópera en tres actos del gran compositor Manuel de Falla que ha permanecido inédita hasta la actualidad. Se basa en un libreto de María de la O Lejárraga, sobre el que Falla trabajó intensamente en el verano del 1918.

"Falla quiso utilizar exclusivamente música de Chopin que él había orquestado y le pidió a María Lejárraga la difícil tarea de escribir un libreto y construir una dramaturgia sobre una melodía ya establecida", ha explicado Paolo Pinamonti, director del Festival de Granada, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto.

'Fuego fatuo' debía haberse estrenado en la temporada del 1919 en el Teatro 'Eslava' de Madrid, pero por una serie de coincidencias, no llegó nunca a ser representada. "En el Archivo Falla de Granada se conservan los autógrafos de los tres actos con la orquestación completa del primero y del tercero y hace pocos años hemos encontrado en los fondos de María Lejárraga el libreto completo de la obra, lo que constituye un hallazgo de mucho valor, pues completa la versión del Fuego fatuo" ha señalado Pinamonti.

A este respecto, la directora de la Ópera y Filarmónica Podlasie Violetta Bielecka, expresó su alegría "por la presentación de semejante tesoro musical en el escenario de la ópera de Bialystok" y señaló asimismo que "esta colaboración internacional encaja perfectamente con el perfil de nuestra institución" como ha quedado demostrado con la puesta en marcha de Halka para la presente temporada. En 2027, será la ópera de Manuel de Falla la que formará parte de la programación de este Teatro gracias a esta coproducción.

La música de 'Fuego fatuo' se basa integralmente en piezas pianísticas de Chopin, "con poquísimas intervenciones de Falla lo que representa un interesantísimo homenaje de Falla a un músico que amaba mucho", según relató el director del Festival de Música y Danza de Granada.

Y es justamente la presencia de la música de Chopin en los orígenes de la creación de esta obra, lo que ha motivado al Instituto Fryderyk Chopin a sumarse al proyecto. Aleksander Laskowski, portavoz del Instituto Fryderyk Chopin, dio más detalles sobre sobre la interpretación de Fuego fatuo en Bialystok y su inclusión en el programa oficial de celebración del centenario del Concurso Chopin que se celebrará en 2027. Además, expresó "la esperanza de que esta notable obra también sea presentada en otras ciudades polacas".

La directora del Instituto Polaco de Cultura en Madrid, Maria Slebioda, incidió a su vez "en la importancia de esta cooperación bilateral entre España y Polonia" que une a artistas y socios institucionales entorno a un mismo proyecto de calado, y sobre "la misión del Instituto Polaco de tender puentes entre las naciones, especialmente a través de la cultura". Por último, hizo mención al "interesante programa que el Instituto Polaco de Cultura en Madrid está preparando para conmemorar el centenario del Concurso Chopin en España".

Por su parte, Miguel Ángel Marín, director de la Fundación Juan March, fue el encargado de detallar ante la prensa algunas cuestiones de la producción de la ópera 'Fuego fatuo' como las voces principales, la instrumentación necesaria y la existencia de dos versiones de la obra que habrá que contrastar para su ejecución.

Asimismo, Miguel Ángel Marín mencionó la participación del Teatro de la Zarzuela como cuarto coproductor español junto al Festival de Música y Danza de Granada y el Patronato de la Alhambra y el Generife.

SOBRE LA PUESTA EN ESCENA EN GRANADA

En el caso de Granada, la programación de esta obra en 2027 supone un hito en la historia del festival pues, por fin, podrá representarse en todo su esplendor una ópera completa. "Y no hay mejor escenario para este estreno absoluto que el Teatro del Generalife", señalan.

La dirección de escena de esta coproducción será encomendada a la destacada dramaturga española Beatriz Jaén. Graduada por la RESAD y licenciada por la Universidad Complutense, Jaén ha ganado el premio de la Asociación de Directores de Escena y ha consolidado una sólida trayectoria dirigiendo aclamadas producciones teatrales en España, como Memorias de Adriano.

'Fuego fatu'o parte de un texto teatral que cuenta la historia de un triángulo amoroso entre un joven compositor, Leonardo (barítono), y dos mujeres: la fiel y humilde Clara, hija de su maestro (soprano); y una frívola princesa, Lisa (soprano). Esta última, ayudada por uno de sus antiguos amantes Lord Tristán (bajo), seduce al joven músico. Leonardo se apasiona con Lisa, que se cansará rápidamente de él. La ópera concluye con Leonardo retomando su relación con Clara, al mismo tiempo que la princesa se da cuenta que su verdadero amor era Leonardo.

La obra no llegó a completarse ni a estrenarse en vida de Falla (solo están orquestados los actos I y III). Sin embargo, décadas después, el director Antoni Ros-Marbà reconstruyó y adaptó una suite basada en esta ópera, que vio la luz por primera vez en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada el 1 de julio de 1976 interpretada por la Orquesta Nacional de España dirigida por el propio Ros-Marbà. En 2027 el Festival de Granada podrá ofrecer la ópera completa para homenajear al gran maestro Falla.