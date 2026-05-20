El X Festival Internacional de la Guitarra arrancará el 13 de julio en Granada en homenaje a Joaquín Rodrigo

La alcaldesa, Marifrán Carazo, y el director de la cita, Vicente Coves, en la presentación del X Festival Internacional de la Guitarra. - AYUNTAMIENTO DE GRANADA

GRANADA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Granada celebrará del 13 de julio al 8 de agosto la décima edición del Festival Internacional de la Guitarra Antonio Marín, una cita consolidada en el panorama cultural que este año rendirá homenaje al compositor Joaquín Rodrigo con motivo del 125 aniversario de su nacimiento. La programación reunirá treinta conciertos --15 de ellos gratuitos--, además de clases magistrales, encuentros profesionales, concursos internacionales y actividades paralelas vinculadas a la construcción artesanal de guitarras.

El festival está organizado por la European Guitar Foundation bajo la dirección de Vicente Coves, según ha informado el Ayuntamiento en una nota. La alcaldesa, Marifrán Carazo, ha destacado "la enorme dimensión cultural y patrimonial que tiene la guitarra para Granada", subrayando que se trata de "un instrumento profundamente ligado a la historia artística y emocional de la ciudad, interpretado por grandes maestros a lo largo del tiempo y construido aquí por guitarreros y luthiers de referencia internacional".

Carazo ha señalado además que "Granada posee una identidad sonora propia vinculada a la guitarra, al flamenco y a la creación musical, y este festival representa perfectamente esa unión entre tradición, excelencia artística y proyección internacional". En este sentido, el edil ha destacado "la importancia de seguir apoyando eventos culturales capaces de situar a Granada como referente europeo desde la calidad, el patrimonio y la creación contemporánea".

La programación de esta décima edición contará con algunos de los nombres más destacados del panorama guitarrístico internacional. El concierto inaugural, que tendrá lugar en el Palacio de Carlos V, estará protagonizado por el maestro Pepe Romero. También participarán artistas como José Miguel Moreno, Jacob Kellerman, Alejandro Hurtado, Rosie Bennet, Mabel Millán, Mak Grgic, Álvaro Toscano, María Esther Guzmán, Ricardo Fernández del Moral, Paco Cortés, Jerónimo Maya o Adam del Monte, entre muchos otros.

Uno de los momentos más destacados llegará en el Auditorio Manuel de Falla con el concierto homenaje a Joaquín Rodrigo, donde se interpretará el Concierto de Aranjuez junto a una obra de estreno absoluto compuesta por el pianista y compositor granadino Juan Carlos Garvayo. La Orquesta Ciudad de Granada, dirigida por Manuel Coves, realizará además una grabación para el prestigioso sello internacional Orfeo.

El festival volverá a llevar la música a algunos de los espacios patrimoniales más emblemáticos de Granada como el Palacio de Carlos V, el Corral del Carbón, la Sala Jiménez Torrecillas, el Museo Arqueológico, el Museo Casa de los Tiros, el Auditorio Caja Rural o la Peña La Platería, además de extenderse a municipios de la provincia como Ogíjares, Órgiva y Guadahortuna.

La regidora ha subrayado también que "este festival representa de manera ejemplar el modelo cultural que Granada quiere proyectar hacia Europa dentro de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031". "La guitarra forma parte de nuestra esencia cultural y también del futuro. La creación artística, la artesanía, la música y el patrimonio dialogan aquí de manera natural, generando una programación de enorme calidad que proyecta la imagen de Granada al mundo", ha afirmado.

El festival acogerá además el IX Concurso Internacional de Construcción de Guitarras Antonio Marín Montero. A ello se sumarán la X Master Class Pepe Romero en la Alhambra, el Curso Flamenco Week Long Granada, conciertos de alumnos y encuentros profesionales organizados junto al Centro de Referencia Nacional de Artesanía de Granada.

Por su parte, el director del festival ha destacado "la importancia de seguir construyendo desde Granada un proyecto cultural internacional en torno a la guitarra", agradeciendo además "el respaldo institucional y el compromiso de la ciudad con una programación que contribuye claramente a reforzar la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031".

Las entradas e invitaciones para los distintos conciertos y actividades ya se encuentran disponibles a través de RedEntradas y toda la programación puede consultarse en la web oficial del Festival Internacional de la Guitarra de Granada Antonio Marín.

Además, cuenta con el patrocinio principal del Ayuntamiento de Granada, Fundación Caja Rural de Granada como entidad protectora, Patronato de Alhambra y Generalife, la Diputación Provincial, Consejería de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Delegación de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía y Gegsa, junto a otras instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales.