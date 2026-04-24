La firma de hipotecas en Andalucía continúa aumentando en febrero, un 24,7%, y encadena seis meses de ascensos

Infografía con cifras de hipotecas en febrero en Andalucía y por provincias. - Europa Press

SEVILLA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía ha crecido un 24,7% en febrero respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 16,26% a nivel nacional), hasta sumar un total de 8.859 operaciones y encadena seis meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 12,1%, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En Andalucía se prestaron 1.510 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en febrero, un 48,16% más del capital prestado que hace un año. Comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 23,6%.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 11.365 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 2.081 millones de euros. De ellas, 235 fueron sobre fincas rústicas y 11.130 sobre urbanas.

De las 11.130 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en febrero en Andalucía, 8.859 fueron sobre viviendas; 139 en solares y 2.132 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 141 y en 403 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 2.046 hipotecas con cambios en sus condiciones, 1.502 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 10.224 préstamos sobre fincas en Andalucía. De ellas 7.400 correspondieron a viviendas, 424 a fincas rústicas, 2.278 a urbanas y 122 sobre solares.

DATOS POR CCAA

Por comunidades autónomas, donde se comportó mejor el mercado de las hipotecas en comparación con el año anterior fue en Madrid (+36,87%), Castilla-La Mancha (+29,53%) y Andalucía (+24,70%), mientras que las comunidades que marcaron un peor registro fueron Extremadura seguida de País Vasco y La Rioja con caídas del 17,3%, 7,16% y 4,71%, respectivamente.

En cuanto al importe prestado, aumentó en todas las comunidades con Andalucía (+48,16%), Castilla - La Mancha (+44,75%) y Galicia (+41,10%) marcando los mejores registros, salvo en La Rioja, en donde se redujo un 1,24%.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 16,3% en febrero respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 45.563 préstamos, su mayor cifra en un mes de febrero desde 2011, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el avance interanual de febrero, superior en 10 puntos al experimentado en enero (+6,3%), la firma de hipotecas sobre viviendas suma 20 meses consecutivos de alzas.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en febrero en el 2,88%, por encima del 2,86% de enero y su valor más alto desde el pasado mes de noviembre (2,97%). Con el dato del segundo mes del año se acumulan ya 13 meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El tipo de interés medio para las hipotecas constituidas sobre viviendas logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años y así se mantiene, por ahora. Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 25 años en el segundo mes del ejercicio.

El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 11% interanual en febrero, hasta los 173.280 euros, mientras que el capital prestado aumentó un 29%, hasta superar los 7.895 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 35,2%, se constituyó en febrero a tipo variable, mientras que el 64,8% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 3,03% para las hipotecas de tipo variable y del 2,78% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (febrero sobre enero), las hipotecas sobre viviendas aumentaron un 15,8% y el capital prestado avanzó un 18,5%. Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda subió un 2,2% respecto al mes previo.

En los dos primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 10,1%, con avances del 22,3% en el capital prestado y del 11,1% en el importe medio de los préstamos concedidos.