Las fuertes rachas de viento provocan más de 350 avisos al 112 en toda Andalucía

Imagen de los accesos a la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas sentido Cádiz cerrados al tráfico por desprendimientos en la calzada. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El 112, servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, ha recibido más de 350 avisos por el fuerte viento registrado en la la comunidad este lunes.

Sevilla es la provincia donde más incidencias se han registrado, con 150 llamadas, que han ocasionado varias asistencias sanitarias por caídas de casetillas de obra, ramas, árboles, placas solares, carteles y cables en las calles.

Concretamente, el episodio meteorológico que ha provocado los avisos al teléfono único de emergencias de la Junta se ha producido a partir de las 7,30 horas, cuando han comenzado a producirse emergencias por el viento, especialmente en la cornisa del Aljarafe y Sevilla capital.

La localidad que ha concentrado mayor número de incidencias ha sido Mairena del Aljarafe y también se han registrado peticiones en Espartinas, Camas, Valencina de la Concepción, Gelves, Almensilla, Aznalcázar y Bollullos de la Mitación.

En otras comarcas de la provincia hispalense también se han coordinado el mismo tipo de avisos por el viento en municipios como Carmona, Alcalá de Guadaíra, Los Palacios y Villafranca, Lora del Río, Los Molares y Dos Hermanas, entre otras.

Entre las más destacadas, el 112 ha recibido el aviso por dos casetillas de obra volcadas por efecto del viento en Mairena del Aljarafe, una en Camino Río Pudio con dos heridos, evacuados al hospital San Juan de Dios, y otra en Avenida de Andalucía con con la intervención de Bomberos y Policía, sin que resultasen heridos los cuatro trabajadores que había dentro.

Por otro lado, entre las 7,30 horas y las 8,30 horas, varios árboles se han desplomado a su paso por la autopista AP-4, entre los kilómetros 20 y 30, en el término de Los Palacios y Villafranca, junto con uno en el kilómetro 16 que ha obligado al corte total de la vía en Dos Hermanas a las 9,15 horas hasta que los Bomberos han procedido a su retirada.

En Sevilla capital se ha caído un árbol en la SE-20 en el kilómetro 3 en sentido al aeropuerto que ha provocado el corte en ese punto.

En Utrera, Adif ha informado del corte de la vía férrea número 2 por el derrumbe de otro árbol sobre la catenaria del Cercanías que comunica con Lora y que ha afectado a la tensión eléctrica. Medio centenar de pasajeros ilesos han sido evacuados en autobús.

Por su parte, en la provincia de Cádiz, paralelamente, la Junta mantiene desalojados los núcleos rurales de Jerez de la Frontera de La Greduela, Los Cejos del Inglés y la zona baja de Las Pachecas por la crecida del río Guadalete.

Del centenar de vecinos afectados, un total de 38 han sido realojados, según ha informado la dirección de la emergencia tras la reunión del comité de operaciones en el Puesto de Mando Avanzado que ha evaluado y analizado la situación a primera hora de esta mañana.

La Junta mantiene un seguimiento de los niveles de los afluentes y de la seguridad en los puntos poblacionales que se han visto más afectados.

Efectivos de EMA Infoca, junto con la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, prosiguen con los trabajo de retirada de árboles y desprendimiento de laderas registrados antes del fin de semana con el azote de las borrascas 'Joseph' y 'Kristin' en las carreteras de la sierra de Cádiz. Según fuentes de Diputación, un total de 18 vías permanecen cerradas en la provincia.

Y en el caso de Benamahoma, sigue la apertura parcial de la A-372 con tramos horarios establecidos (7,45 a 9,15 y de 15,30 a 16,30) para que esta pedanía no quede incomunicada.

En esta zona se ha decidido esta mañana aumentar el dispositivo sanitario operativo las 24 horas, garantizando la atención asistencial mientras se mantenga esta situación excepcional.

Por su parte, durante la mañana de este lunes se han producido también incidencias por el temporal de viento, lluvia y nieve en Andalucía oriental, debidas, especialmente a los efectos de las fuertes rachas.

Destaca la provincia de Jaén, donde el 112 ha gestionado más de 70 avisos por caída de árboles, ramas, chapas, señales y elementos del mobiliario urbano.

Gran parte de estos incidentes ha tenido lugar en la capital jiennense, aunque también se han coordinado en otras localidades como Martos, Linares, Baeza, Espeluy, Úbeda o Villacarrillo, entre otros.

En Jaén capital, un árbol ha caído sobre el instituto IPEP, en la avenida Antonio Pascual Acosta, lo que ha provocado el desalojo parcial de los alumnos del centro.

También en la capital, el desprendimiento de otro árbol sobre la catenaria del tren en la estación de la Grañena ha causado el corte del tráfico ferroviario entre Jaén y Espeluy.

En la provincia de Granada, se ha registrado más de una treintena de incidencias por el viento.

A las 9,30 horas se ha coordinado el derribo de un tejado en una vivienda de Huétor-Tájar y en Chauchina la alcaldesa ha informado al 112 del desprendimiento de un tejado de una nave en la calle Carrera de la Virgen.

La Dirección General de Tráfico también ha comunicado el corte del puerto de la Mora en Huétor-Santillán por nieve y el Patronato de la Alhambra ha informado que procede al cierre de los paseos de acceso al monumento, tanto por la Puerta de los Carros y de la Justicia.

En esta línea, la Junta mantiene "una estrecha vigilancia" de la situación hidrológica en todas las provincias andaluzas y mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía.

Esta fase se refiere a un fenómeno que implica daños potenciales o efectivos --o cuando en razón de oportunidad así lo considere la Dirección del Plan-- y por la que son puestas en práctica las medidas necesarias para el socorro y la protección de las personas o bienes.

La situación operativa 1 abarca emergencias que pueden controlarse mediante el empleo de los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales de recursos cuya movilización no requiera de una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

El Plan se encontraba en fase de preemergencia, situación operativa 0, desde el pasado viernes 23 de enero cuando comenzaron los primeros avisos meteorológicos de peligro importante e incidencias asociadas en la región.

La Agencia Estatal de Meteorología ha mantenido activados para la jornada de este lunes avisos naranjas por viento en las comarcas de Cuenca del Genil (Granada) y Capital y Montes (Jaén) hasta las 12,00 horas del mediodía por rachas de hasta 100 kilómetros por hora.

La Aemet también tiene vigentes los avisos amarillos por fenómenos costeros en el litoral de Granada y Almería, y por viento en todas las comarcas de Granada, Jaén y Almería.

PRECAUCIONES Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Ante esta situación, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) recomienda extremar la precaución y seguir algunas pautas de autoprotección para prevenir riesgos y contribuir a salvar vidas.

Con carácter general, evitar desplazamientos innecesarios, zonas arboladas y exteriores.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente.

Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas de viento en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse.

Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se estamos junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas.