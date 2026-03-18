Fundación Caja Rural del Sur presenta en Córdoba los premios del I Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu'

Archivo - Los ganadores de los premios, directivos de la Fundación Caja Rural del Sur, y miembros del jurado. - FJ-FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR - Archivo

CÓRDOBA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Caja Rural del Sur inaugura mañana jueves, a las 19,00 horas en el Centro Cultural 'José Luis García Palacios' de Córdoba, una muestra con las obras finalistas y los primeros premios del I Certamen de Pintura y Escultura 'Alfonso Aramburu', que, por decisión del jurado, han correspondido a los jóvenes autores andaluces Salvador Jiménez y Guillermo Rodríguez con Lucía Cañal, respectivamente.

El jurado, según ha informado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, también acordó conceder dos premios de Honor, correspondiendo el de Pintura a María Eugenia Ortiz y el de Escultura a Timsam Harding. Además, en la muestra se van a presentar, hasta el próximo 17 de abril, todas las obras pictóricas y escultóricas que habían quedado finalistas en este certamen.

Así, en el ámbito de la pintura se expondrán obras de José Ignacio Amaya, Lola González, Marta Díaz, Jesús Peralta, Víctor González, Manuel Rodríguez, Sergio Romero, María Dueñas, Livia Fernández, Diego Arroyo, Natalia Cardoso, Juan José Camacho y Alexis Sánchez. En escultura se mostrarán obras de Diego Alonso Balazs, Dario Parras, Alicia Busto, Angela Solis, Paloma Castro, Alvaro Tirado, Mark Molero, Natalia Cardoso, Fernando Calderon, Irene Anaya y Paula Vizcaíno.

Al cierre del plazo previsto, el pasado día 30 de noviembre de 2025, se habían ha recibido un total 160 obras de jóvenes autores andaluces. Esta iniciativa de la Fundación Caja Rural del Sur se ha planteado como una plataforma de exposición pública para los jóvenes artistas de la comunidad autónoma andaluza que no hayan cumplido los 35 años en el momento de la inscripción, o los cumplieran durante 2025. El certamen convocado contempla un premio de 10.000 euros para la mejor pintura y otro premio de 10.000 euros para la mejor escultura.

El concurso lleva el nombre de Alfonso Aramburu Terrades, figura clave del mundo artístico andaluz y de Huelva, en concreto, donde fue relevante arquitecto municipal entre 1968 y 1972, y pintor prolífico reconocido con numerosos premios y distinciones a lo largo de su extensa carrera artística.

El jurado ha estado formado por especialistas del ámbito artístico y académico designados por el Patronato de la Fundación e integrado por Ana Martínez, Layla Halcón Guardiola, Víctor Pulido, Elías Rodríguez Picón, Francisco Arroyo, Chema Rodríguez y Daniel Bilbao, que actuó como presidente del mismo.