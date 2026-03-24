Fundación Labme y Omoda Jaecco Syrsa sellan una alianza estratégica para impulsar la movilidad sostenible en Andalucía

La alianza ha sido suscrita en Sevilla por Sol Barbado García de las Heras, Presidenta de Fundación Labme, y Francisco J. Herranz Frías, director Omoda Jaecco Syrsa. - FUNDACION LABME

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Labme y Omoda-Jaecco Syrsa han firmado una alianza estratégica para impulsar proyectos de impacto social y económico vinculados a la movilidad sostenible, accesible e inclusiva en Andalucía. El acuerdo refuerza la colaboración entre innovación, empresa y desarrollo territorial con el objetivo de promover iniciativas capaces de acelerar la transformación de la movilidad, impulsar la innovación empresarial y generar nuevas oportunidades económicas y sociales.

La alianza ha sido suscrita en Sevilla por Sol Barbado García de las Heras, Presidenta de Fundación Labme, y Francisco J. Herranz Frías, director Omoda Jaecco Syrsa, tal como ha informado la Fundación en una nota. En el marco de este acuerdo, Omoda Jaecco Syrsa se integra en la Red de Socios Estratégicos de Fundación Labme en el ámbito de la movilidad sostenible, accesible e inclusiva, uno de los ejes estratégicos de innovación y desarrollo territorial impulsados por la Fundación.

La colaboración permitirá impulsar proyectos orientados a desarrollar nuevas soluciones de movilidad sostenible, fortalecer el ecosistema de innovación y promover modelos de desarrollo económico más sostenibles y competitivos. El acuerdo contempla el desarrollo conjunto de diversas iniciativas vinculadas a los proyectos impulsados por Fundación, entre ellas, el desarrollo de proyectos de impacto social y económico relacionados con la movilidad sostenible y el impulso de programas de emprendimiento, innovación y generación de empleo.

Igualmente, el acuerdo fomenta el apoyo institucional, participación y difusión de congresos, premios y encuentros impulsados por Fundación Labme; desarrollo de acciones de divulgación y cooperación territorial en torno a la movilidad y la innovación; e integración en el sistema estructurado de medición y certificación de impacto social y económico promovido por la Fundación. Esta alianza permitirá impulsar iniciativas capaces de generar impacto real en la economía, la innovación y la sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo de nuevos modelos de movilidad y al fortalecimiento del tejido empresarial.