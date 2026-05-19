La Fundación Unicaja crea un Consejo Asesor Territorial para reforzar su impacto en Andalucía

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SEVILLA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja ha constituido su Consejo Asesor Territorial dentro de su nueva etapa estratégica centrada en generar "más impacto real" en la sociedad andaluza. Este órgano de carácter consultivo e informativo prestará apoyo en la toma de decisiones, así como en el desarrollo de proyectos y estrategias territoriales.

El Consejo Asesor Territorial está compuesto por personas con una trayectoria profesional reconocida en los diferentes ámbitos de actuación de la Fundación, que ostentarán el cargo durante un plazo de dos años y cuya designación corresponde al Patronato de la institución, ha informado la entidad en una nota.

Sus doce miembros son el presidente de la Fundación Unicaja, José M. Domínguez, y el director general de la Fundación Unicaja, Sergio Corral, como miembros natos (Málaga); Francisco Aguado (Huelva), Tomás Cano (Almería), Carmen Espín (Jaén), Alberto Fernández y Concepción de Luna (Granada), Juan de la Haba (Córdoba), Antonio Pascual y Fátima Ribas (Sevilla), Alfonso Pozuelo y Paula Vílches (Cádiz). Manuel Atencia se incorpora como secretario no miembro del consejo.

Francisco Aguado es profesor titular de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de Huelva. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, cuenta con una amplia experiencia docente e investigadora en diferentes universidades. Ha sido director de Planificación Estratégica, director de Calidad y Vicerrector de Calidad y Planificación Estratégica de la Universidad de Huelva.

Tomás Cano es doctor en Teología Bíblica por la Universidad Pontificia de Comillas y doctor en Derecho por la Universidad de Almería. Ha sido vicario general de la Diócesis de Almería en calidad de moderador de la Curia entre 2005 y 2015). Carmen Espín es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, especializada en Pediatría. Ha sido vicepresidenta primera de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén y presidenta de la Fundación Unicaja Jaén.

Alberto Fernández es doctor en Ciencias Químicas y catedrático emérito en el Departamento de Química Analítica y en el Instituto de Nutrición de la Universidad de Granada. Ha sido Medalla de Oro del Colegio Profesional de Químicos de Andalucía y Extremadura. Juan de la Haba es licenciado en Medicina y Cirugía y coordinador de la Unidad de Oncología Médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Cuenta con una amplia trayectoria en asistencia clínica como investigador biomédico y profesor de la Universidad de Córdoba.

Antonio Pascual es presidente de la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía. Cuenta con una amplia trayectoria docente e investigadora como catedrático de Estadística en Investigación Operativa de la Universidad de Sevilla. Es miembro de la American Statistical Society. Alfonso Pozuelo es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz y diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal por la Cerem-Escuela Internacional de Negocios. También es abogado perteneciente al Ilustre Colegio de Abogados de Cádiz.

Concepción de Luna es licenciada en Derecho y cuenta con un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio y Negocios Inmobiliarios Internacionales. Es consejera delegada de DelunA Group y presidenta de la Fundación Deluna, así como vicepresidenta de la Confederación Granadina de Empresarios. Fátima Ribas es graduada en Derecho y Gestión y Administración Pública, con un doble máster en Abogacía y Derecho Público. Es abogada del Ilustra Colegio de Abogados de Sevilla y profesora del Centro Universitario San Isidoro, adscrito a la Universidad Pablo de Olavide, y de la Universidad Internacional de la Rioja. Paula Vilches es licenciada en Arquitectura y socia y gerente de Vilches Arquitectos. Decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, Vilches es también cofundadora de 'Zenobia. Ciudades Invisibles', grupo de trabajo interdisciplinar de Interpretación del Patrimonio y Difusión Cultural.