Fundación Unicaja y Estero Natural impulsan la restauración ambiental de los esteros de la Salina de Belén

La Fundación Unicaja y Estero Natural impulsan la restauración ambiental de los esteros tradicionales de la Salina de Belén. - GERMAN MESA GALVAN

SEVILLA 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Unicaja y Estero Natural impulsan la restauración ambiental de los esteros tradicionales de la Salina de Belén, ecosistemas de gran valor ecológico y cultural que forman parte de la identidad del litoral gaditano.

Según ha informado la entidad en una nota, la recuperación de este enclave natural del Parque Natural Bahía de Cádiz es una de las iniciativas que ha sido seleccionada en la convocatoria de proyectos medioambientales impulsada por la Fundación Unicaja.

El responsable de Fundación Unicaja en Cádiz, Javier Vela, y uno de los responsables de Estero Natural, Antonio Rivero, han presentado el proyecto de restauración ambiental en el marco de una jornada de puertas abiertas, la primera de las tres previstas dentro de la iniciativa, concebidas como espacios de encuentro, divulgación y participación ciudadana para dar a conocer las actuaciones que se desarrollarán durante los próximos meses en este enclave del Parque Natural Bahía de Cádiz.