El Gala Fest celebrará en junio su 6ª edición en Córdoba con grandes nombres de la música de cámara

Cartel y programación de la sexta edición del Gala Fest. - FUNDACIÓN GALA

CÓRDOBA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Gala Fest regresará el próximo mes de junio en su sexta edición ya consolidado como una de las citas imprescindibles de la música de cámara en Córdoba, con una programación que reúne a destacados intérpretes nacionales e internacionales, como Conrado Moya, L'Apothéose Ensemble, Mikhail Milman y el Sevilla Guitar Duo.

Según recoge la web oficial del festival, consultadad por Europa Press, un año más, la Fundación Antonio Gala, junto a su orquesta residente, la Camerata Gala, organiza, con la colaboración de la Fundación Cajasol, este festival dedicado a la música de cámara, que se celebra en el emblemático claustro de la Fundación Gala bajo la dirección artística de Alejandro Muñoz.

Como principal novedad, esta edición contará con la figura del reconocido compositor Benet Casablancas, como presidente de honor del festival, aportando una visión artística novedosa y de gran prestigio al ciclo.

El Gala Fest dará comienzo el próximo 10 de junio con el concierto 'Falla 150º aniversario', interpretado por el Sevilla Guitar Duo, integrado por Francisco Bernier y Antonio Duro, intérpretes con una amplia trayectoria concertística tanto en calidad de solistas como en música de cámara.

Por su parte, el 11 de junio el público podrá disfrutar del violonchelista Mikhail Milman, exsolista de los Virtuosos de Moscú y miembro del Cuarteto Kopelman, quien actuará junto a la prestigiosa pianista Larisa Tedtoeva. El programa, titulado 'Dos voces del siglo XX', incluirá obras de Prokofiev y Shostakóvich.

El 12 de junio será el turno de L'Apothéose Ensemble, uno de los grupos de música antigua más reconocidos a nivel europeo, formado por Laura Quesada (traverso), Víctor Martínez (violín), Carla Izquierdo (violonchelo) y Asís Márquez (clave). Interpretarán un repertorio centrado en los Cuartetos de París de Telemann.

Al día siguiente, el sábado 13 de junio, el festival ofrecerá el programa 'De la ópera a la zarzuela', con el tenor Marcelo Solís, una de las voces emergentes de la lírica nacional, acompañado por el reconocido pianista José Ángel Onieva.

Como broche final, el domingo 14 de junio, la Camerata Gala contará con la participación del prestigioso percusionista Conrado Moya, uno de los solistas de marimba más solicitados en la actualidad, quien interpretará el concierto para marimba y cuerdas de Emmanuel Séjourné, bajo la dirección de Alejandro Muñoz. El programa incluirá además la 'Suite Holberg', de Grieg, y el estreno de dos obras compuestas para la ocasión por Rafael de Rioja y Nani Pavón, compositores residentes de la Fundación Antonio Gala.

El Gala Fest se ha consolidado como un referente en el ámbito de la música de cámara gracias a la calidad de sus intérpretes, la diversidad de su programación y la excepcional acústica del entorno histórico-arquitectónico del claustro de la Fundación Antonio Gala, convirtiéndose en un punto de encuentro imprescindible para el público.