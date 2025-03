Gamarra afea el "sainete de fantásticas actrices" Montero y Díaz con el SMI para dar "gato por liebre" a beneficiarios

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado este viernes como "sainete" la negociación entre las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz sobre la no tributación en el IRPF de los beneficiarios de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y a las cuales ha calificado de "fantásticas actrices" que han mantenido "una seudo negociación" que ha derivado en "un gato por liebre" para sus beneficiarios.

En una rueda de prensa en Sevilla de presentación de los contenidos de la 27ª interparlamentaria que se celebra este fin de semana en la capital de Andalucía, Gamarra ha considerado que ambas vicepresidentas, ministras a su vez de Hacienda y de Trabajo, se han dedicado a "parecer enfadadas" y a partir de ahí, de su aparente discrepancia, "nos hablan de un gran acuerdo con una deducción fiscal para este año".

Seguidamente se ha preguntado "qué pasa en 2026" sobre la vigencia o no de esa deducción para los contribuyentes que empezarán a tributar en el Impuesto de la Renta tras una subida salarial asociada al incremento del salario mínimo.

La secretaria general del PP ha apuntado que los beneficiarios "para empezar tendrán que pagar retenciones todos los meses" en sus nóminas, de manera que hasta la Campaña de la Renta de 2026 no sabrán si sus declaraciones del IRPF serán negativas y, consecuentemente, con derecho a devolución de esas retenciones que se les practiquen en este 2025, antes de considerar que "no significa que les vayan a devolver" esas retenciones y de insistir en "la obligación de presentar la declaración y ya veremos si acaban pagando o no".

"Por lo tanto, después de todo este sainete y de haber demostrado ser dos fantásticas actrices, lo que han acordado hoy significa que se va a seguir pagando el impuesto sobre la renta por parte de aquellos que cobran el salario mínimo interprofesional", ha argumentado Gamarra.

"Gobernar no gobiernan", ha afirmado sobre las competencias de ambas, para apuntar en el caso de la vicepresidenta y ministra de Trabajo por considerar que tras esta negociación pública sobre la repercusión fiscal de la subida del SMI "queda claro para Yolanda Díaz que vale más el sillón de Moncloa que proteger a quienes cobren el salario mínimo".

En el caso de la vicepresidenta primera y secretaria general del PSOE de Andalucía ha sostenido que "María Jesús Montero solo tiene como misión seguir recaudando a toda costa", hecho que ha subrayado con el argumento de fondo de que este jueves Montero presentó los datos de ejecución presupuestaria de 2024, caracterizados por "una recaudación record", por lo cual ha descrito a la ministra de Hacienda inmersa en "la fiesta del sanchismo, de pagos de privilegios a los socios para que Sánchez siga en La Moncloa", para concluir que este episodio ha sido "un engaño más donde nos dan gato por liebre".