Gavira acusa al Gobierno de "abandonar" a policías y guardias civiles tras el encierro para pedir una "jubilación digna"

Archivo - El líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "abandonar" a los profesionales de la Guardia Civil y Policía Nacional tras el encierro protagonizado por sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Benemérita en la sede del Ministerio del Interior para reclamar una "jubilación digna".

La protesta se ha producido después de que las organizaciones dieran por fracasadas las negociaciones con la Secretaría de Estado de Seguridad para conseguir mejoras en las condiciones de jubilación.

"Es una auténtica vergüenza. Quienes se juegan la vida para protegernos tienen que encerrarse en el ministerio de Interior para exigir una jubilación digna", ha escrito en un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

A su parecer, ambos han "abandonado a quienes nos protegen a todos los españoles" y han llevado a cabo, a lo largo de dos legislaturas, "ocho años de promesas y ninguna solución".

"Todo mi apoyo a nuestra Policía y Guardia Civil. Y sí, el Ministerio tiene la cara muy dura", ha concluido.

En contexto, el encierro lo han secundado el SUP, Jupol y UFP por parte de los sindicatos de la Policía Nacional, así como representantes de AUGC, Jucil, AEGC, ASES-GC, IGC y Unión de Cabos, en el caso de asociaciones profesionales de la Guardia Civil.