Gavira (Vox): "Queremos traer a Andalucía los acuerdos en Extremadura y Aragón porque es posible y legal"

1082459.1.260.149.20260428144005 Manuel Gavira (Vox) en el desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum' en Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este martes que el objetivo de su partido ante las elecciones autonómicas del 17 de mayo es "traer a Andalucía el sentido común y las propuestas de los acuerdos en Extremadura y Aragón" porque "es posible y legal".

Durante su intervención en un desayuno informativo de 'Nueva Economía Fórum', en Sevilla, Gavira ha recalcado que Vox "es un proyecto al servicio de España, de los españoles, de nuestra prosperidad, identidad, seguridad y libertad".

Asimismo, Gavira ha subrayado que Andalucía "no tiene un problema de recursos sino de gestión, de prioridades y de voluntad política" porque gobernar "es mojarse", ha sentenciado.

En este sentido, el candidato de Vox ha señalado que el presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "cae bien", pero "se tiene que mojar" porque "si no se moja los andaluces seguimos teniendo problemas".

"Tenemos un gobierno que recauda más que nunca y no nos podemos permitir que tengamos unos servicios públicos cada vez más deteriorados", ha apuntado Gavira.

Por ello, ha recalcado que la prioridad de Vox "son los andaluces y su prosperidad", así como "acabar con las listas de espera, bajar los impuestos, reducir el gasto político, reforzar los servicios públicos y que haya una concordia sin leyes ideológicas en nuestra tierra".

Sin embargo, el candidato ha criticado que en Andalucía "durante muchos años no se ha querido, no se ha tenido la voluntad o no se ha tenido la valentía", pero ha asegurado que "es posible lograr un cambio de rumbo" porque "nosotros estamos dispuestos, tenemos las ganas, las mejores ideas y los mejores equipos".

Sobre "prioridad nacional", Gavira ha subrayado que "se ha vuelto una necesidad porque cada euro que te gastas en los de fuera es un euro menos que te gastas en los de dentro".

En relación a los acuerdos con el PP en Extremadura y Aragón, el candidato de Vox ha afirmado que Andalucía "necesita sentido común y tener claras las prioridades", de igual modo ha destacado que "es posible para mejorar la vida de las personas, para recuperar la economía y para recuperar la concordia en esas regiones".

"Son medidas legales y cumplen con la legislación vigente y por supuesto ese será el primer paso para establecer la prioridad nacional en todos los niveles, lo haremos porque no solo es sentido común sino que además es un acto de justicia con los españoles", ha indicado.

Sobre el campo, Gavira ha puesto en valor "la defensa del campo frente a las imposiciones de Bruselas". Por ello, el candidato de Vox ha explicado que "se creará un fondo de compensación para proteger a los agricultores y ganaderos frente a los efectos perjudiciales del Pacto Verde Europeo y del Mercosur".

Del mismo modo, Gavira ha destacado que "se acabarán con todas las cargas y tasas autonómicas perjudiciales para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad".

Por otro lado, el candidato de Vox ha añadido que "protegeremos el suelo productivo y de uso tradicional ante el avance de la fotovoltaica", así como "vamos a luchar contra el fraude en el etiquetado".

Con respecto al gasto político, Gavira ha asegurado que "recortaremos drásticamente el despilfarro político, se harán auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos, y se reducirán al 50% las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública".

En cuanto a las subvenciones a la cooperación internacional, el candidato ha afirmado que "se situarán en el mínimo legal". Además, ha destacado que en dichos acuerdos se contempla que "habrá más servicios públicos, más inversión en servicios sociales, planes de choque contra las listas de espera, refuerzo de las redes de cuidados paliativos y un plan de refuerzo de los recursos sanitarios".

En relación a vivienda, ha detallado que "impulsaremos la construcción de vivienda pública barata, se reformará en Aragón y en Extremadura y ojalá en Andalucía transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados para que se paguen menos impuestos".

Del mismo modo, Gavira ha señalado que "perseguiremos la ocupación ilegal, asesoraremos de manera jurídica y de manera inmediata a los propietarios y a las comunidades de vecinos afectadas, y se exigirá la aplicación estricta sin excepciones de la legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas". "Hay legislación que se puede aplicar y no hay voluntad política de aplicar", ha lamentado.

Sobre "inmigración masiva", el candidato de Vox ha subrayado que ambos gobiernos regionales "promoverán acuerdos con los países de origen que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores extranjeros no acompañados con sus padres, quitaremos todas las subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal, se prohibirá el burka y el nikab y reformaremos el padrón municipal para combatir el fraude y la ocupación".

Gavira ha concluido diciendo que estas medidas "son grandes cosas que beneficiarían a los andaluces si lo pudiésemos trasladar y transportar a Andalucía".

