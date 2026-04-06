Gavira (Vox) sitúa la defensa del sector primario como "prioridad" mientras que PP y PSOE son "enemigos del campo"

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira (tercero por la izq.), este lunes - VOX

LEBRIJA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El candidato de Vox a la Presidencia de la Junta, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes que la defensa del sector primario es una "prioridad" para su partido, mientras que el PP-A de Juanma Moreno y el PSOE-A de María Jesús Montero son "enemigos del campo".

Así se ha pronunciado durante la charla-coloquio 'La agricultura como moneda de cambio. Mercosur" con la Comunidad de Regantes del Bajo Guadalquivir, en Lebrija (Sevilla).

Gavira ha advertido que hasta el próximo 17 de mayo "vamos a ver cómo los populares y los socialistas fingen que están en desacuerdo y cómo discuten entre ellos", pero, sin embargo, "están de acuerdo en todas las políticas que perjudican a los andaluces y a los españoles".

"El PP y el PSOE quieren que los productos de la huerta vengan de terceros países y los perjudicados son los agricultores, los ganaderos y al final todos los andaluces y todos los españoles", ha sentenciado.

Durante la charla-coloquio, Gavira ha subrayado los efectos del acuerdo con Mercosur, que cuenta con el "apoyo" de PP-A y PSOE-A. "Todas las organizaciones agrarias están en contra de ese acuerdo y al parecer los populares y los socialistas saben más de campo que los propios agricultores", ha denunciado Gavira.

Asimismo, ha lamentado que los productores de Andalucía "soportan unas prohibiciones, restricciones, limitaciones y tienen que cumplir unos requisitos fiscales, ambientales y laborales que no sufren los productores del Mercosur". Del mismo modo, el candidato de Vox a la Junta ha defendido la "seguridad alimentaria" y ha criticado "la competencia desleal" porque "nuestros supermercados van a acabar llenos de productos tirados de precio y vamos a sacrificar nuestra salud a cambio del precio".

Ha añadido a la "competencia desleal del norte de África y del Mercosur, un acuerdo muy parecido al de Mercosur con Australia", aprobado hace una semana.

Finalmente, Gavira ha recordado que, durante la pandemia, "nos alimentamos gracias a los agricultores y a los ganaderos de nuestra tierra" y se ha preguntado "quién va a querer vivir en un pueblo si no hay manera de ganarse la vida".

