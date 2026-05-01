El Geoparque entrega las acreditaciones del Club de Ecoturismo a doce empresas turísticas y agroalimentarias

Acto de entrega de las acreditaciones del Club de Ecoturismo en España a 12 empresas del sector turístico y agroalimentario. - DIPUTACION DE GRANADA

PURULLENA (GRANADA), 1 (EUROPA PRESS)

El Geoparque de Granada celebró en el Teatro Municipal de Purullena el acto de entrega de placas y acreditaciones a doce empresas colaboradoras del geoparque. Con esta tercera edición, son un total de 52 las empresas acreditadas, consolidando una red de establecimientos, servicios turísticos y proyectos locales comprometidos con un modelo de desarrollo basado en la calidad, la sostenibilidad, la identidad territorial y la mejora continua.

La Diputación de Granada ha añadido en una nota de prensa que, "con este alto número de adhesiones, el Geoparque de Granada sea posiblemente el destino turístico con mayor número y porcentaje de empresas certificadas por el Club de Ecoturismo en España". "Esta nueva entrega de certificaciones refuerza el papel del tejido empresarial como aliado fundamental en la proyección del destino", ha puntualizado.

Las nuevas empresas acreditadas procedieron a la firma del compromiso de partenariado con el Geoparque de Granada, un documento que formaliza su adhesión a los valores y objetivos del proyecto. El acto culminó con la entrega de placas identificativas a las 12 empresas colaboradoras, que desde este momento pasan a formar parte de la red de entidades de referencia del Geoparque en el territorio.

Para finalizar, se mantuvo una reunión de trabajo con todas las empresas asistentes, en la que se detallaron los siguientes pasos a llevar a cabo, en el marco de la estrategia del Geoparque 2024-2029, y en la que el equipo técnico tomó nota de todas las sugerencias y cuestiones aportadas por el empresariado.

Con esta nueva acción, que forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, el Geoparque de Granada "refuerza su compromiso de colaboración con el tejido empresarial, en coherencia con los valores de los Geoparques Mundiales de la Unesco: conservación del patrimonio natural y cultural, educación, ciencia, participación local y desarrollo sostenible".