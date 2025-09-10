La gerente del SAS dice estar "tranquila" ante citación judicial: "Siempre he actuado con honestidad y en la legalidad"

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, ha expresado este miércoles que está "tranquila" ante la citación judicial como investigada por el asunto de la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021, y ha querido dejar claro que siempre ha "actuado con honestidad y dentro de la legalidad".

En un audio difundido por la Consejería de Salud y Consumo, Valle García se ha pronunciado así después de que este miércoles se haya conocido que ella y sus antecesores en dicho cargo Diego Vargas y Miguel Ángel Guzmán han sido citados el 25 de noviembre como investigados por el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla tras la querella registrada por los diputados del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz por "posibles irregularidades" en la contratación a través del procedimiento de urgencia realizada por el SAS desde el año 2021.

"Para mí es importante poder aclarar cualquier duda y explicarme con total transparencia en el juzgado; estoy tranquila y segura de que siempre he actuado con honestidad y dentro de la legalidad y agradezco que al fin tenga la oportunidad de hacerlo donde corresponde", ha expresado Valle García.

De hecho, según ha señalado, ella misma solicitó "el pasado 10 de abril poder declarar ante lo que es, sin duda, una denuncia política, porque lo que está claro es que se salvaron muchas vidas y se operó a muchas personas durante la pandemia gracias a los contratos de emergencia".