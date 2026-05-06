El Gobierno asegura que España "tiene seguridad ahora mismo" y "garantía de suministro" de queroseno

El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, en una atención a medios en Sevilla. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado este miércoles que "desde España, ahora mismo, tenemos seguridad y garantía en el suministro de queroseno" --combustible para los aviones-- aunque ha reconocido que está "muy vigilante" por el "posible impacto que pueda tener sobre la temporada turística", especialmente en zonas como Andalucía.

En declaraciones a los medios con motivo de su presentación de la candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, en el ciclo electoral organizado por Europa Press, el vicepresidente primero ha señalado que los ministros de Economía de la Unión Europea están abordando esta cuestión, a la que hay que buscar, en palabras de Carlos Cuerpo, "una solución conjunta".

El vicepresidente primero ha argumentado que, aunque España no tiene problemas en estos momentos de suministro de queroseno, la realidad es que los turistas que recibe proceden, en un gran porcentaje, de países europeos. "Hay que ayudar a que la temporada turística, y más en una región como Andalucía, sea muy fuerte, como lo está siendo desde el inicio del curso".

El Gobierno reconoce que está "muy alerta" y "siguiendo de manera pormenorizada el impacto de la guerra de Irán". "El conflicto sigue vivo y somos conscientes de que la medida que ayudará a que el impacto se reduzca es que se llegue a un acuerdo y se libere el estrecho de Ormuz. El impacto final va a depender de la duración del conflicto", ha concluido Carlos Cuerpo.