El Gobierno avanza en el plan de regadíos para más de 6.500 hectáreas del norte de la provincia de Granada

Archivo - Reunión entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica, los representantes de la comunidad de regantes y el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado Granada, José Antonio Montilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA - Archivo

GRANADA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de España ha anunciado que trabaja en la consolidación de regadíos en más de 6.500 hectáreas del norte de la provincia de Granada, en la comarca de Baza, mediante la redacción del Plan General de Transformación de Regadíos de la comunidad general de regantes del Negratín. Este proyecto contempla la distribución de 18,5 hectómetros cúbicos de agua procedentes del embalse del Negratín, conforme a lo previsto en la Planificación Hidrológica del Guadalquivir.

Así ha quedado de manifiesto en la reunión mantenida este lunes entre los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica, los representantes de la comunidad de regantes impulsora de la iniciativa y el delegado del Gobierno, Pedro Fernández, y el subdelegado de Granada, José Antonio Montilla, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota.

En el transcurso de la misma se ha definido el calendario para la aprobación del plan coordinado de obras que definirá las actuaciones conjuntas para el desarrollo del proyecto, pasos previos y necesarios al inicio de las obras de construcción de la puesta en riego previsto en el Plan Hidrológico del Guadalquivir con 18,5 hm3.

"Este lunes se ha dado un gran impulso por parte de los dos ministerios para garantizar el mantenimiento de la actividad agrícola en 6.500 hectáreas, con el compromiso definitivo para la puesta en riego de esta superficie regable desde el embalse del Negratín" ha valorado Pedro Fernández, quién, a su vez, ha señalado que "el proyecto está incardinado con los objetivos de reto demográfico y protección de los recursos hídricos, toda vez que permitirá mejorar la productividad agrícola, diversificar cultivos y generar nuevas oportunidades de empleo, dar continuidad a los cultivos tradicionales y contribuirá a la recuperación de los acuíferos en mal estado al sustituir los bombeos por aguas superficiales.

Además, ha adelantado que "ya tenemos un calendario de reuniones entre todas las partes en los próximos meses en las que se irán definiendo los pasos coordinados para avanzar hacia el desarrollo del proyecto". Este proyecto, una vez desarrollado, beneficiará directamente a más de 2.500 familias, 3.000 comuneros, 6.500 hectáreas de regadío y supone un paso fundamental en la modernización del sector agrario de la comarca.