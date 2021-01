El gobierno local de Córdoba trabaja en "una fórmula legal" que garantice apoyo económico a hermandades ante su labor

CÓRDOBA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Presidencia, Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico (PP), ha informado este jueves de que el gobierno local trabaja en "una fórmula legal", que "sea viable, técnica, jurídica y económicamente", para garantizar el apoyo económico a la Agrupación de Hermandades y Cofradías ante "su labor en el ámbito social, cultural y asistencial".

Así lo ha manifestado el también portavoz del PP en una rueda de prensa, precisando "el año pasado, cuando se aprobaron los presupuestos municipales, se dio una apuesta clara, firme, decidida y un incremento muy importante de lo que suponía el convenio", dado que "se pasó de 220.000 a unos 300.000 euros", ha recordado.

Por tanto, "la apuesta del equipo de gobierno con las hermandades y cofradías es indudable e incuestionable", ha subrayado el edil, quien ha detallado que del convenio de 2020 se han justificado, según el servicio de Intervención, un total de 149.000 euros, algo que "ha venido provocado por la situación de la suspensión de la mayoría de actividades procesionales de las hermandades y cofradías" ante la pandemia.

No obstante, ha aclarado que "el Ayuntamiento no se va a quedar ahí", de modo que "el gobierno local, con el alcalde, José María Bellido (PP), a la cabeza, sabe la labor tan importante, y especialmente en estos tiempos difíciles de pandemia, que han hecho las hermandades y cofradías", por lo que "estando o no dentro del convenio, esa labor requiere reconocimiento y apoyo económico claro, firme y decidido por el Consistorio", ha subrayado.

De este modo, ha señalado que "eso es lo que se va a hacer", de ahí que "se va a trabajar para buscar la fórmula para que las hermandades y cofradías tenga el reconocimiento y la cuantía necesaria para seguir manteniendo sus actividades durante el año 2021 y que puedan ver reconocido el importe", según ha aseverado.

Mientras, Torrico ha señalado que "el convenio está como está y se va a trabajar en fórmulas alternativas, suplementarias o añadidas al convenio, de tal forma que se pueda reconocer la labor de las cofradías y ayudar en la cuantía que falta por justificar del convenio, pero no dentro del convenio, porque dentro legalmente ya se ha dicho que no es posible".

En este caso, el concejal ha expresado que van a "trabajar en fórmulas que tienen que ser viables jurídica, económica y técnicamente para llegar a las cuantías, pero no dentro del convenio".

POSTURA DE LA AGRUPACIÓN

Por su parte, la Agrupación de Hermandades y Cofradías ha manifestado este miércoles en una nota que han aportado "los documentos requeridos en tiempo y forma, tal y como se ha ido indicando en todo momento por los concejales encargados, llegando a justificar un importe superior a 300.000 euros".

Entre otros, los conceptos que se admiten para justificar incluyen el gasto en cera, flor o música procesional, según han indicado, a la vez que han precisado que "a fecha de hoy aún no se ha percibido cantidad alguna del Ayuntamiento". Por ello, la Agrupación ha aseverado que carece de "los fondos necesarios para el funcionamiento y las hermandades ven comprometidos proyectos que contaban con la subvención acordada".