Gobierno señala a los 2,2 millones de andaluces beneficiarios del decreto de subida de pensiones y otras prestaciones

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha subrayado este martes que el Consejo de Ministros ha aprobado de nuevo un decreto ley, tras el rechazo de su convalidación la semana pasada en el Congreso de los Diputados, que propiciará un incremento de entre el 2,7% y el 11,4% para alrededor de 2,2 millones de prestaciones y pensiones en Andalucía.

Fernández ha destacado que se trata de medidas para garantizar el valor adquisitivo para cerca de dos millones de andaluces y responde "al compromiso de dignificar el día a día de quienes han dedicado su vida al trabajo, con una especial atención a las personas que se encuentran en una situación más vulnerable, como pueden ser las perceptoras de las pensiones de viudedad y orfandad", según una nota de la Delegación del Gobierno.

El texto también contempla modificaciones en materia de cotizaciones, una prórroga compatibilidad de jubilación y trabajo para profesionales sanitarios y ajustes técnicos, entre otras medidas.

La revalorización, que ya se aplicó en enero, beneficia a más de 1,7 millones de pensiones del sistema de la Seguridad Social, entre ellas las de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares.

La medida se aplicará a más de 144.900 pensiones de Clases Pasivas, correspondientes a funcionarios de la Administración General del Estado que aparecen en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

En el caso de las pensiones mínimas la revalorización será de del 7% y del 11,4% para las pensiones con cónyuge a cargo y en las de viudedad con cargas familiares.

Se aumentarán un 11,4% las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2023 y en virtud de la recomendación 15ª del Pacto de Toledo.

También el complemento para la reducción de la brecha de género, por su parte, se revaloriza un 2,7% sobre la cuantía reconocida en 2025. Este complemento se revalorizó un 10% en el bienio 2024-2025.

Tomando como referencia la pensión media de jubilación correspondiente al mes de noviembre (1.369,98 euros), la revalorización en Andalucía supone, de forma aproximada, unos 520 euros más al año para quienes perciben una pensión media de jubilación.

Fernández ha recordado que "en diciembre de 2018, la pensión media era de 860 euros mensuales, lo que representa un aumento de más del 63%".

La fórmula utilizada para calcular la revalorización del próximo ejercicio es la establecida por la Ley 21/2021, que estableció la garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social de sistema público de pensiones.

OTRAS MEDIDAS: COTIZACIÓN ADICIONAL DE BOMBEROS Y AGENTES FORESTALES

El Real Decreto-ley incluye además otras medidas para colectivos específicos y de gestión del sistema. En este sentido se regula una cotización adicional para los bomberos forestales y los agentes forestales y medioambientales, lo que permite activar los coeficientes reductores que hacen posible el anticipo de la edad de jubilación de estos colectivos, en reconocimiento a la especial penosidad y peligrosidad de su trabajo.

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2026 la posibilidad de que los facultativos de Atención Primaria, médicos de familia y pediatras puedan compatibilizar la pensión de jubilación con el ejercicio de su actividad profesional.

Esta medida se prorroga tras los resultados positivos obtenidos, ya que entre 2023 y 2025 más de 1.200 profesionales sanitarios se han acogido a esta modalidad, contribuyendo a reforzar la atención sanitaria.

El texto aprobado incluye también distintos ajustes técnicos en materia de cotizaciones. Se actualiza la base mínima de cotización y los grupos de cotización. El tope máximo de cotización se fija en 5.101,20 euros y actualiza la cotización del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, así como la cuota de solidaridad y, en el caso de los trabajadores autónomos, se prorrogan durante 2026 los tramos de rendimientos netos vigentes en 2025.