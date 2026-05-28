El Gobierno señala el "empuje de la industria de defensa" en Jaén con el inicio de actividad de FMG en Linares

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández (6d), junto a otras autoridades y responsables de FMG, en una visita al antiguo polvorín de Vadollano. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

JAÉN 28 May. (EUROPA PRES) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha señalado el "empuje de la industria de defensa en la provincia" con el inicio de la actividad de Fábrica de Municiones de Granada (FMG) en el antiguo polvorín de Vadollano, en Linares.

Así ha valorado este jueves la implantación de la compañía, que ya puede utilizar estas instalaciones ubicadas en el término municipal de Linares como almacén, para incorporar después una línea de fabricación propia.

"En esta primera fase va a empezar a funcionar como almacén del material que produce en su planta de Granada para incorporar posteriormente, una línea de fabricación que será una extensión de la fábrica granadina", ha afirmado en una nota Fernández.

El subdelegado ha informado de que la actividad en Vadollano "se inicia antes de lo previsto, y después de haber realizado un importante trabajo desde la Subdelegación del Gobierno para agilizar al máximo los trámites necesarios".

Además, se ha referido a la inversión de más de diez millones de euros de inversión del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, aprobado por el Gobierno de España hace más de un año, como una oportunidad para impulsar la reindustrialización de Jaén y Linares de la mano del sector de la Defensa. "Su relevancia en la provincia y en nuestra comunidad andaluza nos convierte en la segunda de mayor peso del país", ha dicho.

Con respecto a FMG, dependiente del grupo MSM y ubicada en la capital granadina, con 700 años ininterrumpidos de historia, ha considerado que la ampliación de su actividad en el antiguo polvorín de vadollano "demuestra el impulso dado a la industria de la defensa".

Ha puesto el acento en que FMG, concesionaria de contratos del Ministerio de Defensa, "es referente nacional e internacional en la fabricación de munición de medio y gran calibre, así como sus componentes". A su juicio, su extensión a Linares va a consolidar un eje industrial de defensa, seguridad e innovación tecnológica entre ambas provincias vecinas: Granada y Jaén.

Para el subdelegado, el inicio de la actividad de FMG en Vadollano "es un claro ejemplo de la influencia y el efecto tractor que el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex) ya está ejerciendo en la provincia como una oportunidad para impulsar la reindustrialización y generar empleo en la provincia de Jaén".

Al hilo, ha recordado que el Cetedex abrirá sus puertas en diciembre de este año, según se ha conocido esta misma semana tras la visita a las obras de este centro por parte de la secretaria de Estado de Defensa del Ministerio de Defensa, Amparo Valcarce.

La secretaria de Estado mostró su satisfacción por el desarrollo y el avance del centro, tanto a nivel de infraestructuras, como en cuanto a ejecución y diseño de los proyectos tecnológicos ligados al mismo, así como respecto a los procesos de incorporación de profesionales.