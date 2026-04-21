Gobierno señala la "normalidad" en la atención presencial para la regularización de inmigrantes en la provincia de Jaén

El subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández (c), en la reunión sobre el proceso de regularización de personas inmigrantes. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha afirmado que la atención presencial para la regularización de inmigrantes se desarrolla en la provincia "con normalidad en las oficinas habilitadas para ello y siempre bajo cita previa".

Así lo ha indicado este martes en una nota tras la reunión de trabajo que ha mantenido con la directora provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, Josefina Verdejo; la jefa de la Oficina de Extranjería, Beatriz Valle, y responsables de Correos.

Un encuentro que se ha producido en el marco del inicio de la atención presencial iniciada este lunes dentro del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fernández ha explicado que esta atención presencial se está prestando en dependencias de la Tesorería General de la Seguridad Social de Jaén, en las dos oficinas de Correos de la capital y en la oficina de Correos de Linares. Hasta el momento, se han tramitado 52 citas previas en las oficinas de Correos de Jaén y Linares --29 en Jaén y 23 en Linares--, así como 24 citas en las dependencias de la Tesorería General.

"Por el momento, todo el proceso se está llevando a cabo sin incidentes y todas las personas están siendo atendidas. Asimismo, desde las distintas dependencias han indicado que, de cara a los próximos días, se ha tramitado un número similar de citas previas", ha afirmado.

El subdelegado ha resaltado, además, que "el personal responsable de la gestión ha sido formado y dispone de la información necesaria para que este proceso se desarrolle de manera fluida".

Este procedimiento puede realizarse a través del portal web oficial (inclusion.gob.es/regularizacion), operativo las 24 horas del día durante toda la semana, así como de forma presencial con cita previa obligatoria.

En cuanto a la atención presencial en la provincia, se ha habilitado la oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social situada en la avenida de Madrid, 70, en Jaén capital, donde se atenderá en horario de lunes a viernes de 16,00 a 19,00 horas.

Por su parte, las oficinas de Correos disponibles son las siguientes: la ubicada en la plaza de los Jardinillos, 4, en Jaén; la sucursal de Peñamefécit, en la calle Antonio Valles Perdrix, s/n, también en la capital, y la oficina de Correos de Linares, situada en la Plaza San Francisco, 1. Todas ellas ofrecen atención de lunes a viernes en horario de 8,30 a 17,30 horas.

Este proceso cuenta, igualmente, con la colaboración de entidades inscritas en el Registro de Colaboradores de Extranjería, que prestan servicios de asesoría e información, registro de solicitudes y, en algunos casos, acreditación del certificado de situación de vulnerabilidad.

Las entidades que, a día de hoy, constan como colaboradoras en materia de Extranjería, en la provincia de Jaén, a efectos del proceso de regularización son, la Asociación Proyecto Jaén Solidario, la Asociación Solidarios Sport y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Jaén.

PROCEDIMIENTO

La solicitud de cita previa, requisito imprescindible para la atención presencial, se puede realizar a través de Cl@ve, del teléfono 060 y del formulario de la web. En el caso de Cl@ve, el beneficiario podrá elegir entre las oficinas más cercanas a él. Si la petición se realiza vía telefónica o por formulario, se le asignará automáticamente la más cercana en base a sus preferencias de datos y su código postal.

También es posible solicitar cita a través de un formulario web, aunque en este caso no se podrá elegir ni la oficina ni la fecha, ya que se asignará automáticamente la más cercana. Otra opción es hacerlo mediante el teléfono 060, con atención en español de lunes a viernes de 09,30 a 14,00 y de 16,30 a 19,30 horas.

Desde el Gobierno se ha incidido en que no se atenderá sin cita previa y en que se han habilitado horarios específicos para no interceder con el resto de trámites, que se seguirán llevando con normalidad en dichas oficinas.

Toda la información sobre el procedimiento, así como los formularios y preguntas frecuentes, está disponible en la portal específico de la Regularización que se ha habilitado en la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Ahí se pueden encontrar todos los formularios necesarios para la solicitud, incluido el certificado de vulnerabilidad --que no deben presentar todas las personas posibles beneficiarias de este proceso--, un simulador para verificar el cumplimiento de los requisitos, los enlaces para pedir cita previa, un listado de las entidades inscritas en el Recex, así como vídeos y documentos con las principales preguntas y respuestas.