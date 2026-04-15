El Gran Teatro de Córdoba acoge la obra 'Esencia' de Juan Echanove y Joaquín Climent este viernes

Archivo - El patio de butacas del Gran Teatro de Córdoba - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La agenda cultural del Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba (IMAE) ofrece esta semana una programación "variada y para todas las edades". La obra de teatro 'Esencia' de Ignacio García May se representará en el Gran Teatro el próximo 17 de abril. Asimismo, las familias podrán divertirse con 'Kacharristán', este 19 de abril en el Teatro Góngora. Por su parte, el humorista Manu Sánchez vuelve a agotar entradas en el Gran Teatro con doble función de su monólogo 'Entregamos' este 18 de abril.

Tal y como ha detallado el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) en una nota, 'Esencia', escrita por Ignacio García May y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, es una "obra enigmática" que "explora la fragilidad de la realidad a través del reencuentro de Pierre y Cecil, dos viejos amigos que entre recuerdos y reflexiones, despliegan un laberinto de percepciones donde lo real se desdibuja".

De este modo, el IMAE ha considerado que 'Esencia' es una "pieza clave" en la dramaturgia de García May, una historia que muestra a "plena luz" claves como "el pensamiento, la belleza y una profunda capacidad de transformación." Esta coproducción de Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales está dirigida por Eduardo Vasco.

Asimismo, este sábado Manu Sánchez vuelve al escenario del Gran Teatro de Córdoba con su último monólogo 'Entregamos'. "El Manu Sánchez más auténtico, genuino y cercano llega para abrirse en canal y para reír como si no hubiese un mañana, ahora que quizás es más consciente que nunca que, a veces, puede que no haya un mañana", ha precisado el IMAE, con un 'show' "ácido", con "grandes dosis de humor a bocajarro para abordar las ironías de la vida con su espectacular visión e ingenio".

Para terminar la semana, los pequeños de la familia podrán disfrutar con 'Kacharristán', un concierto que cuenta con el dúo Vibra-tó, conformado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea, sobre el escenario. Los niños de entre ocho y doce años vivirán un espectáculo "vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad", ha apostillado el IMAE.

En suma, las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los Teatros de Córdoba en su horario habitual y en la aplicación móvil IMAE - Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.