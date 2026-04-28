Granada acoge la primera gran muestra de la programación por el 150 aniversario del nacimiento de Falla

El director de proyectos de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Álvaro Flores Coleto; la presidenta de CajaGranada Fundación, Ángeles Orantes-Zurita López; y la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes de Falla. - CAJAGRANADA FUNDACIÓN

GRANADA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones Temporales del Centro Cultural CajaGranada acoge desde este martes y hasta el próximo 19 de julio la exposición 'Manuel de Falla | Una mirada actual', la primera gran muestra de las que conforman la programación que conmemora el 150 aniversario del nacimiento de Falla, el centenario de su plenitud artística y el octogésimo de su fallecimiento.

La muestra, organizada por la Fundación Archivo Manuel de Falla y CajaGranada Fundación, con la colaboración de la Dirección General de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura y del Ayuntamiento de Granada, pone de manifiesto la profunda influencia que la vida y la obra del compositor han ejercido sobre muchos de los grandes representantes de la actividad plástica en el último siglo.

Durante la presentación, la presidenta de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Elena García de Paredes de Falla, ha afirmado que "esta exposición es el resultado de un trabajo que ha permitido reunir por primera vez una selección tan amplia de obras en torno a la figura de Manuel de Falla, lo que constituye un hito dentro de las actividades conmemorativas del aniversario".

"La música debe interpretarse, y en este caso esa interpretación se traslada al lenguaje plástico, generando un diálogo entre disciplinas que enriquece la comprensión de la obra del compositor", ha indicado.

Igualmente, ha subrayado que "resulta especialmente significativo comprobar cómo artistas contemporáneos de distintas generaciones siguen encontrando en Falla una fuente de inspiración viva, capaz de generar nuevas lecturas y miradas sobre su legado".

El director de proyectos de la Fundación Archivo Manuel de Falla, Álvaro Flores Coleto, ha hecho hincapié en que "la inauguración de esta muestra supone una importante etapa de las actividades desarrolladas con motivo del 150 aniversario de Manuel de Falla, una programación que se extiende a lo largo de este año con diferentes iniciativas culturales y musicales en torno a su figura".

"Estamos ante una muestra que reúne obras de muy diversa tipología, pero que comparten un mismo hilo conductor, la figura de Manuel de Falla, un creador que supo aglutinar a artistas de disciplinas muy distintas en torno a su obra, generando un diálogo artístico de enorme riqueza", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que "la exposición permite comprobar cómo, 150 años después, el legado de Falla sigue plenamente vigente, inspirando a artistas contemporáneos que continúan reinterpretando su obra desde lenguajes plásticos muy diversos".

Coordinada por Álvaro Flores Coleto, Aurora Fernández Ruiz y Miguel Arjona, con textos de José Vallejo, se inicia cronológicamente con el gran mural 'Retrato de Manuel de Falla y sus amigos' de Herminio Molero (1992) y se cierra con el díptico 'La casa callada' de Simón Zabell y Antonio Montalvo (2026).

Como afirma Vallejo, "es una selección de obras plásticas homogéneas realizadas bajo la visión de artistas que, con diferentes formalidades, han sabido extraer la esencia de cada uno de los motivos inspiradores que Manuel de Falla arrojó como semillas en el camino de la producción musical del siglo XX".

Además de los artistas mencionados, están presentes otras figuras como Julio Juste, Gerardo Delgado, Frederic Amat, Christian Walter, Carlus Padrissa, Jaime García, Soledad Sevilla, Eduardo Arroyo, Joaquín Peña-Toro, Julio López Hernández, José Hernández Muñoz, Juan Barreto, Javier Mariscal, Gustavo Torner, Hernán Cortés, Jaume Plensa, Carmen Vila y Carmen González Castro.

Una veintena de obras de formatos y técnicas diversas revelan las múltiples inspiraciones generadas por las obras del músico. El catálogo de la exposición incluye textos de los propios autores, amén de expertos como Jorge de Persia, Tomás Marco y el ya mencionado José Vallejo.

Durante la presentación, Ángeles Orantes-Zurita López ha destacado que "para CajaGranada Fundación es un placer acoger esta exposición, que se enmarca plenamente en nuestro compromiso con la difusión de la cultura andaluza y del patrimonio universal, y con la apertura de nuestros espacios a proyectos de esta relevancia".

"Se trata de una muestra que conecta generaciones a través del arte, reuniendo a creadores que, desde distintas disciplinas y momentos, han encontrado en Manuel de Falla una fuente común de inspiración", ha señalado.

La entrada a la muestra es libre y el horario es de martes a sábado de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 20,00 horas. Domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas.