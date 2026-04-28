El PP destaca la nueva etapa de la Escuela de Hostelería de Cádiz como un "centro referente de formación"

Ana Mestre junto a Bruno García y Daniel Sánchez frente a la Escuela de Hostelería de Cádiz. - PP

CÁDIZ 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número dos del PP por Cádiz al Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, ha destacado la gestión del Gobierno andaluz en la Escuela de Hostelería de Cádiz, que ha propiciado que "este centro haya consolidado como un referente de Formación en un sector estratégico para la provincia".

Mestre, acompañada del presidente provincial del PP y alcalde de la ciudad, Bruno García, y del coordinador de Empleo del PP en la provincia, Daniel Sánchez, ha señalado a la Escuela de Hostelería como "un símbolo de la buena gestión del Gobierno de Juanma Moreno". "Un centro que se ha fortalecido en esta etapa a través del aumento de la formación y la estabilidad aportada a los trabajadores", ha añadido.

Además, ha recordado que se ha impulsado el proyecto del aula restaurante de la Escuela de Hostelería de Cádiz que "conlleva también una mayor apertura a la ciudad", y ha incidido en que el actual modelo ha permitido "reforzar la actividad del centro y recuperar su papel dentro de la formación vinculada a uno de los sectores estratégicos de la provincia".

A su juicio, "la gestión desarrollada por el Ejecutivo andaluz ha contribuido a consolidar una escuela con mayor capacidad formativa y con un funcionamiento más útil para la ciudad". En este sentido, ha contrapuesto la situación actual con la etapa anterior con un gobierno del PSOE, que "dejó una escuela cerrada, sin formación, sin profesionales y con deuda de nóminas".

Además, ha defendido que la evolución de la escuela, "que es actualmente referente de formación, evidencia los resultados de la gestión del PP en Andalucía" y ha sostenido que "Cádiz se beneficia de esa acción de gobierno". "Con el PP se gestiona bien, la ciudad crece y mejoramos todos", ha concluido.



