Encuentro intergeneracional de lectura en el Auditorio Caja Rural Granada

El auditorio Caja Rural Granada ha acogido este lunes el encuentro 'La lectura que nos une', una iniciativa pionera de carácter intergeneracional que reúne a escolares, jóvenes y personas mayores en torno a la experiencia compartida de la lectura - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El auditorio Caja Rural Granada ha acogido este lunes el encuentro 'La lectura que nos une', una iniciativa pionera de carácter intergeneracional que reúne a escolares, jóvenes y personas mayores en torno a la experiencia compartida de la lectura.

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha dado la bienvenida a los participantes de este acto y ha valorado de forma muy positiva "una actividad enriquecedora que nos permite mezclar perfiles de distintas edades, culturas creencias porque así se intercambian conocimientos, experiencias e ideas".

En este sentido, ha remarcado que esta iniciativa nace de "nuestro compromiso con la literatura y de la convicción de que la lectura compartida une a las personas y las hace crecer". "Normalmente son los padres quienes eligen las lecturas de sus hijos, pero en esta actividad los papeles se invierten y son los niños quienes recomiendan libros y lecturas a los adultos, una idea muy bonita que esperamos que se convierta en una apuesta estable dentro de nuestra programación cultural", ha señalado.

Por último, ha asegurado que, "fomentar el amor por la lectura es una de las mejores herramientas educativas que podemos ofrecer a nuestros hijos, porque los convierte en personas más críticas, independientes y libres", de ahí a la relevancia de este tipo de encuentros.

La actividad, concebida como experiencia piloto con el apoyo de Fundación Caja Rural Granada, ha contemplado un formato innovador en dos sesiones: en la primera, alumnado del IES Alhambra ha realizado un taller de biblioterapia, 'recetando' lecturas al público para aliviar sus problemas de estrés, soledad, ansiedad... y escolares del CEIP Juan Ramón Jiménez (incluidos participantes finalistas del concurso Pequeños Gigantes de la Lectura) han leído para personas mayores procedentes de asociaciones y centros de día; en la segunda, fueron los lectores adultos quienes compartan textos con alumnado de Primaria de centros como el CEIP Vicente Aleixandre y el CDP Ciudad de los Niños.

El encuentro ha contado con la participación de figuras vinculadas al ámbito literario y educativo como Juan Mata, Andrea Villarrubia, Ayes Tortosa y Carmen Canet, y se plantea como un espacio de intercambio, escucha y transmisión de la lectura como experiencia compartida entre generaciones.